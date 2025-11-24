Passaporte mais caro? Veja 5 dicas para economizar na emissão agora

A possibilidade de um reajuste no valor para emitir o passaporte brasileiro tem deixado muitos viajantes em alerta. Atualmente, a taxa de emissão do documento comum é de R$ 257,25, e organizar-se para solicitá-lo agora pode evitar gastos inesperados e garantir mais tranquilidade para o seu bolso. Mesmo que uma mudança nos valores não seja confirmada, seguir alguns passos simples ajuda a economizar tempo e dinheiro no processo.

O planejamento é o principal aliado de quem precisa do documento. Evitar a urgência é a forma mais eficaz de não gastar mais do que o previsto, já que processos emergenciais podem ter custos adicionais ou gerar despesas indiretas, como a necessidade de remarcar voos ou hospedagens. Para ajudar nessa tarefa, separamos cinco dicas práticas.

5 dicas para economizar ao emitir o passaporte

Planeje com antecedência

Não deixe para solicitar o passaporte perto da data da viagem. Iniciar o processo com meses de folga permite que você acompanhe todas as etapas com calma, sem a necessidade de pagar por taxas de urgência ou se deslocar para postos de atendimento em outras cidades por falta de vagas para agendamento.



Organize todos os documentos

Verifique no site da Polícia Federal a lista completa de documentos exigidos. Geralmente, são solicitados identidade, CPF, título de eleitor com comprovante da última votação e, para homens, o certificado de reservista. É fundamental consultar o portal oficial, pois a lista pode variar conforme a situação do solicitante. A falta de um único item pode cancelar seu atendimento, forçando um novo agendamento e gerando mais custos com deslocamento.

Pague a taxa (GRU) sem atraso

A Guia de Recolhimento da União (GRU) tem uma data de vencimento. Se o pagamento não for realizado dentro do prazo, o boleto é invalidado e todo o processo de solicitação precisa ser refeito. Isso causa atrasos e pode fazer com que você perca a data agendada para o atendimento presencial.

Confira a validade do passaporte atual

Se você já tem um passaporte, verifique a data de expiração. Lembre-se que o passaporte comum tem validade de 10 anos para maiores de idade. Muitas pessoas só percebem que o documento está vencido quando já compraram as passagens. Renovar o passaporte envolve o mesmo processo e custo de emitir um novo, então a antecedência aqui também é fundamental.



Atenção à regra dos seis meses

A maioria dos países exige que o passaporte tenha validade de, no mínimo, seis meses a partir da data de entrada. Se o seu documento vence em sete meses, por exemplo, ele pode não ser aceito. Saber dessa regra evita que você precise renová-lo às pressas e permite um planejamento financeiro mais adequado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.