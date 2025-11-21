Passaporte vai mudar? Saiba como economizar para emiti-lo

Planejar uma viagem internacional pode ficar bem mais caro nos próximos anos. A Polícia Federal (PF) solicitou um reajuste de quase 67% na taxa de emissão do passaporte comum, o que pode elevar o custo do documento dos atuais R$ 257,25 para aproximadamente R$ 430. A proposta já foi enviada e agora aguarda análise do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Caso o aumento seja aprovado, a nova taxa será aplicada à Guia de Recolhimento da União (GRU), documento obrigatório para dar início ao processo. Para quem tem mais de 18 anos, o passaporte brasileiro tem validade de 10 anos, e emiti-lo agora pode se tornar uma estratégia inteligente para garantir o preço atual em viagens futuras.

Como se antecipar ao possível aumento

A principal forma de economizar é solicitar o documento antes que o reajuste entre em vigor. Como ainda não há uma data definida para a decisão, quem pretende viajar nos próximos anos pode pagar a taxa de R$ 257,25, garantindo o valor antigo.

O passaporte comum tem validade de 10 anos para maiores de idade. Portanto, mesmo que a viagem não seja imediata, a emissão do documento agora representa uma economia considerável no planejamento futuro. O processo é simples e pode ser iniciado totalmente online, garantindo que o valor da GRU seja o vigente no dia do pagamento.

Passo a passo para emitir o documento

Para quem deseja aproveitar o valor atual, o caminho para solicitar o passaporte envolve algumas etapas claras e organizadas. Seguir o processo corretamente evita atrasos e garante que tudo corra bem até a entrega do documento pronto para sua próxima viagem.

Preenchimento do formulário: o primeiro passo é acessar o site da Polícia Federal e preencher o formulário eletrônico com todos os dados pessoais solicitados. Pagamento da taxa: após o preenchimento, o sistema gera a GRU. O pagamento de R$ 257,25 pode ser feito através do Pix, cartão de crédito ou boleto até a data de vencimento. Agendamento: com a confirmação do pagamento, o próximo passo é agendar o atendimento presencial em um dos postos da PF disponíveis. Atendimento presencial: no dia e hora marcados, é preciso comparecer ao posto escolhido com os documentos originais exigidos, o comprovante de pagamento da GRU e o protocolo da solicitação. Retirada do passaporte: após o atendimento, o documento fica pronto em um prazo médio informado no mesmo dia. A retirada deve ser feita pessoalmente pelo titular no mesmo local onde foi solicitado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria