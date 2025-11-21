Assine
overlay
Início Nacional
DOCUMENTO

Passaporte vai mudar? Saiba como economizar para emiti-lo

O valor da emissão do documento pode aumentar de preço e está em análise pelo Ministério da Justiça

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
21/11/2025 09:55 - atualizado em 21/11/2025 10:00

compartilhe

SIGA
x
Passaporte vai mudar? Saiba como economizar para emiti-lo
Passaporte vai mudar? Saiba como economizar para emiti-lo crédito: Divulgação/ Gov.br

Planejar uma viagem internacional pode ficar bem mais caro nos próximos anos. A Polícia Federal (PF) solicitou um reajuste de quase 67% na taxa de emissão do passaporte comum, o que pode elevar o custo do documento dos atuais R$ 257,25 para aproximadamente R$ 430. A proposta já foi enviada e agora aguarda análise do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Caso o aumento seja aprovado, a nova taxa será aplicada à Guia de Recolhimento da União (GRU), documento obrigatório para dar início ao processo. Para quem tem mais de 18 anos, o passaporte brasileiro tem validade de 10 anos, e emiti-lo agora pode se tornar uma estratégia inteligente para garantir o preço atual em viagens futuras.

Como se antecipar ao possível aumento

A principal forma de economizar é solicitar o documento antes que o reajuste entre em vigor. Como ainda não há uma data definida para a decisão, quem pretende viajar nos próximos anos pode pagar a taxa de R$ 257,25, garantindo o valor antigo.

O passaporte comum tem validade de 10 anos para maiores de idade. Portanto, mesmo que a viagem não seja imediata, a emissão do documento agora representa uma economia considerável no planejamento futuro. O processo é simples e pode ser iniciado totalmente online, garantindo que o valor da GRU seja o vigente no dia do pagamento.

Passo a passo para emitir o documento

Para quem deseja aproveitar o valor atual, o caminho para solicitar o passaporte envolve algumas etapas claras e organizadas. Seguir o processo corretamente evita atrasos e garante que tudo corra bem até a entrega do documento pronto para sua próxima viagem.

  1. Preenchimento do formulário: o primeiro passo é acessar o site da Polícia Federal e preencher o formulário eletrônico com todos os dados pessoais solicitados.

  2. Pagamento da taxa: após o preenchimento, o sistema gera a GRU. O pagamento de R$ 257,25 pode ser feito através do Pix, cartão de crédito ou boleto até a data de vencimento.

  3. Agendamento: com a confirmação do pagamento, o próximo passo é agendar o atendimento presencial em um dos postos da PF disponíveis.

  4. Atendimento presencial: no dia e hora marcados, é preciso comparecer ao posto escolhido com os documentos originais exigidos, o comprovante de pagamento da GRU e o protocolo da solicitação.

  5. Retirada do passaporte: após o atendimento, o documento fica pronto em um prazo médio informado no mesmo dia. A retirada deve ser feita pessoalmente pelo titular no mesmo local onde foi solicitado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

Tópicos relacionados:

documento economizar passaporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay