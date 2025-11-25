Bela por natureza: praia do Maranhão entra na lista das melhores do mundo

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Sol, mar tranquilo, areia clara e fina, kitesurf e um pôr do Sol incrível são alguns dos ingredientes que colocaram a Praia de Atins, em Barreirinhas, no Maranhão, na lista das mais icônicas do mundo, de acordo com o Corona Beach 100, guia que reúne as 100 melhores praias do globo. Considerando estética cênica, cultura praiana e conexão com a natureza, o levantamento categoriza os lugares escolhidos em três níveis: praia bonita, espetacular e inesquecível, do menor para o maior. Atins alcançou o nível máximo da avaliação, no qual figuram somente 16 locais.

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Natural da Humanidade em agosto de 2025. Essa certificação internacional destaca a beleza singular das dunas e lagoas de água doce do parque, uma paisagem única no mundo. O reconhecimento traz visibilidade e atrai turistas, mas também implica uma grande responsabilidade compartilhada entre governos, moradores e visitantes para a preservação do local para as futuras gerações.

De acordo com o empresário maranhense Saulo Prazeres, sócio-diretor do hotel Vila Aty, localizado em Atins, a praia é um dos principais diferenciais do vilarejo. "Um dos motivos que fazem de Atins a melhor base dos Lençóis Maranhenses é a praia, um atrativo único que amplia o leque de experiências na região. A partir da vila, é possível não somente fazer passeios dentro do parque nacional, como também praticar esportes aquáticos na praia ou relaxar ao som do mar", comenta.

Bons ventos

Situada na foz do Rio Preguiças, a praia é bastante procurada por kitesurfistas devido aos ventos constantes e águas calmas, especialmente entre setembro e novembro, quando os ventos estão mais fortes na região. Além de perfeita para o esporte, a vila possui localização estratégica para conhecer os Lençóis, ficando a cerca de 2,5 km do início das dunas e lagoas do parque, e uma rica cena gastronômica e hoteleira, com empreendimentos premiados e de alto padrão — alguns a poucos metros da praia, como o Vila Aty.

Para chegar a esse paraíso de natureza preservada, as formas de transporte mais comuns são veículo 4×4, percorrendo trilhas de areia, ou lancha pelo rio Preguiças, em ambos os casos partindo do centro da cidade de Barreirinhas (MA), a 250 km da capital São Luís. O trajeto pelo rio costuma ser preferível por ser mais rápido e mais confortável, com opções privativas e coletivas.

Brasil bem representado

Destino dos sonhos de muitos viajantes mundo afora, o litoral brasileiro não poderia deixar de marcar presença no guia, com 11 praias selecionadas de quase todas as regiões do país. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Santa Catarina são os estados que abrigam as pérolas da costa, 4 delas classificadas como inesquecíveis. Além de Atins, os representantes brasileiros a integrarem o topo da lista são as praias de Copacabana, no Rio de Janeiro, Saco do Mamanguá, em Paraty (RJ), e Baía do Sancho, em Fernando de Noronha (PE).