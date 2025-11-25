Dicas de segurança para quem vai viajar sozinho

Viajar sozinho é uma experiência única e enriquecedora, mas que exige atenção redobrada, principalmente se tratando de mulheres.

Fazer apenas o que tiver vontade e no seu próprio ritmo, sem depender de ninguém pode ser uma das melhores formas de conhecer outros lugares. Apesar da emoção positiva, pequenos planejamentos podem evitar grandes problemas e garantir o aproveitamento do destino.

Checklist de segurança para sua viagem

1. Compartilhe o roteiro: antes de viajar, busque enviar uma cópia do seu roteiro para amigos ou familiares de confiança. Inclua informações como números de voos, endereços de hotéis e um cronograma básico das suas atividades. Essa medida simples garante que alguém saiba onde você deveria estar a cada dia.

2. Digitalize seus documentos: tenha fotos ou cópias digitais do seu passaporte, RG, vistos e reservas salvas na nuvem ou no seu e-mail. Em caso de perda ou roubo dos documentos físicos, ter acesso rápido a essas informações facilita a comunicação com as autoridades e a solicitação de uma segunda via.

3. Pesquise sobre o destino: conhecer os costumes locais, as leis e as áreas consideradas seguras é fundamental. Busque informações sobre os meios de transporte e os bairros que devem ser evitados, principalmente durante a noite. Essa pesquisa prévia ajuda a se locomover com mais confiança.

4. Mantenha-se conectado: assim que chegar ao destino, considere comprar um chip de celular local ou contratar um plano de dados internacional. Estar conectado garante que você possa usar mapas, aplicativos de transporte e se comunicar com outras pessoas em caso de emergência, sem depender de redes Wi-Fi públicas.

5. Exposição online: evite postar sua localização exata em tempo real nas redes sociais. Prefira publicar fotos e informações dos locais visitados horas depois ou no final do dia. Divulgar que você está sozinho e o local exato pode atrair a atenção de pessoas mal-intencionadas.

6. Contrate um seguro viagem: nunca viaje sem um seguro que cubra emergências médicas, extravio de bagagem e outros imprevistos. Verifique a cobertura oferecida e certifique-se de que ela é adequada para o seu destino e as atividades que planeja realizar. É um investimento pequeno que pode evitar grandes dores de cabeça.

7. Tenha contatos de emergência à mão: salve no celular e anote em um papel os números de telefone do consulado ou embaixada do Brasil no país de destino. Tenha também o contato da polícia local e de serviços de emergência. Manter essas informações acessíveis é crucial para obter ajuda rapidamente.

