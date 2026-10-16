Longe da rotina de Hollywood, Hugh Grant encontra refúgio em uma casa no sul da França: o lugar tem um significado que vai além de um endereço para descansar
O ator britânico escolheu um pacato vilarejo na Provença para desacelerar com a família; conheça os detalhes do seu paraíso particular no campo
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Hugh Grant participou de diversas produções internacionais e esteve presente nos tapetes vermelhos de todo o mundo. O ator britânico, lembrado pelo filme "Le Journal de Bridget Jones", encontrou no sul da França um verdadeiro refúgio de paz longe da agitação midiática. O artista possui uma casa em Eygalières, vilarejo provençal onde descansa e ao qual mantém grande apego.
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O vilarejo no maciço dos Alpilles
A comuna de Eygalières fica no departamento de Bouches-du-Rhône, no coração do maciço dos Alpilles, na Provença. O local está situado a cerca de dez quilômetros de Saint-Rémy-de-Provence e a aproximadamente 30 quilômetros ao sul de Avignon.
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De acordo com dados do Insee, o vilarejo registrou 1.773 habitantes no ano de 2023. A população reduzida contribui para uma escala humana apreciada pelos visitantes, marcada por paisagens mediterrâneas e atmosfera tranquila.
A residência de férias de Grant segue o estilo tradicional provençal e foi erguida em pedras antigas. O imóvel dispõe de comodidades para os períodos de descanso, incluindo jardim e piscina privativa.
O artista descobriu o vilarejo por intermédio de um amigo que já residia no local. Atraído pela tranquilidade, decidiu adquirir a propriedade no ano de 2016. Informações divulgadas pela imprensa apontam que a compra custou cerca de dois milhões de euros.
Rotina em família e vizinhos conhecidos
A tranquilidade de Eygalières também despertou o interesse de outras personalidades célebres. O apresentador Michel Drucker possui um imóvel na mesma localidade e citou Grant como vizinho em seu livro "Il faut du temps pour rester jeune", publicado em 2018.
Durante participação no programa "Late Show de Stephen Colbert", em 2023, o ator comentou o carinho especial pelo vilarejo: "sou louco por este lugar. Tenho uma casa lá e é o único lugar na Terra onde me sinto bem e feliz. Sou particularmente feliz lá. Não sei por quê."
O ator relatou o apreço por descobrir os costumes franceses, os produtos típicos e as bancas dos mercados locais. Essa rotina campestre distancia o artista das exigências habituais impostas pela carreira profissional.
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Casado desde 2018 com a produtora sueca Anna Eberstein e pai de cinco filhos, Grant utiliza o espaço para reunir os familiares. O cenário combina as casas de pedra, as bancas de rua e as paisagens dos Alpilles.