Conheça os locais reais onde a série Bridgerton foi filmada na Inglaterra

A magia da alta sociedade londrina retratada em “Bridgerton” não se limita à ficção. Com o sucesso contínuo da série na Netflix, a busca pelos cenários reais dispara, e a boa notícia é que muitos dos palácios e jardins deslumbrantes usados nas filmagens, na Inglaterra, estão abertos para visitação, permitindo uma imersão completa no universo da trama.

A cidade de Bath, com sua arquitetura georgiana impecavelmente preservada, serve como cenário para diversas cenas da alta sociedade londrina, embora não represente especificamente o bairro de Mayfair. Suas construções de pedra cor de mel são o pano de fundo perfeito para os passeios e encontros da elite. É lá que fica a imponente residência de Lady Danbury, que na vida real é o Holburne Museum, um museu de arte de visitação pública.

As casas das famílias principais

A icônica fachada da casa da família Bridgerton, coberta por glicínias, pertence à Ranger’s House, uma mansão georgiana localizada em Greenwich, no sudeste de Londres. Na realidade, o local é uma galeria que abriga a Coleção Wernher, com mais de 700 obras de arte. As famosas flores, no entanto, são adicionadas pela produção para dar o toque romântico da série.

Já a residência da família Featherington, conhecida por suas cores vibrantes e decoração chamativa, tem seus interiores filmados na Hatfield House, em Hertfordshire. A propriedade rural, que também serviu de cenário para o clube de cavalheiros frequentado pelos irmãos Bridgerton, já apareceu em outros filmes de época, como “A Favorita”, e seus salões luxuosos se encaixam perfeitamente na estética da série.

Os palácios da rainha Charlotte

Para dar vida aos domínios da rainha Charlotte, a produção utilizou diferentes locais. O Hampton Court Palace, antiga residência do rei Henrique VIII, foi usado para as cenas externas do palácio real. Os jardins e a arquitetura imponente do local, em Londres, transmitem a grandiosidade necessária para a monarca.

Enquanto isso, os interiores, como a sala do trono onde a rainha recebe as debutantes da temporada, foram gravados em Wilton House, perto de Salisbury. A opulência de seus salões, especialmente o chamado "Double Cube Room", ajudou a criar a atmosfera de poder e luxo da realeza na trama.

Outro local importante é o Castelo de Clyvedon, lar do duque de Hastings na primeira temporada, que na verdade é o Castle Howard, em Yorkshire. A grandiosidade da propriedade foi fundamental para retratar a nobreza e a riqueza do personagem. Já a casa de campo dos Bridgerton, Aubrey Hall, é representada por Wrotham Park, em Hertfordshire.

