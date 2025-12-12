Roteiro Jane Austen: viaje pela Inglaterra de 'Orgulho e Preconceito'

O fascínio duradouro por “Orgulho e Preconceito”, clássico de Jane Austen, continua a encantar fãs ao redor do mundo. Para os fãs, a chance de caminhar pelos mesmos cenários que Elizabeth Bennet e Mr. Darcy é uma experiência única. A Inglaterra oferece um roteiro real, repleto de mansões imponentes e vilarejos que parecem ter parado no tempo, com muitos desses locais abertos à visitação.

A jornada pelo mundo da escritora leva a paisagens deslumbrantes que serviram de locação para as adaptações do cinema e da TV. Organizar uma viagem por esses lugares permite uma imersão completa na atmosfera do romance, explorando a arquitetura e a natureza que inspiraram uma das maiores obras da literatura inglesa.

Leia Mais

As faces de Pemberley

O lar de Mr. Darcy, a grandiosa Pemberley, ganhou vida em locais distintos e icônicos no cinema. Na versão de 2005, a deslumbrante Chatsworth House, em Derbyshire, foi utilizada como o exterior da propriedade. Seus jardins imensos são exatamente como descritos no livro, e acredita-se que a própria Austen se inspirou na mansão para criar a residência fictícia. As cenas internas foram gravadas nos suntuosos salões de Wilton House, em Wiltshire.

Já os fãs da minissérie de 1995 da BBC lembram de Lyme Park, em Cheshire. Foi em seu lago que a famosa cena de Mr. Darcy (Colin Firth) foi filmada, um momento que marcou a cultura pop. A casa e seus arredores transportam os visitantes diretamente para a adaptação clássica.

Pelos caminhos de Elizabeth Bennet

A jornada pode seguir para Kent, onde fica a Groombridge Place, usada como Longbourn, a casa da família Bennet no filme de 2005. Para vivenciar o contraste social, uma visita a Burghley House, em Cambridgeshire, é obrigatória. A mansão foi a locação para Rosings Park, a imponente residência da intimidadora Lady Catherine de Bourgh.

O charmoso vilarejo de Meryton, onde os oficiais do exército causavam alvoroço, foi filmado na cidade de Stamford, em Lincolnshire. Suas ruas com arquitetura georgiana preservada oferecem uma imersão autêntica na época.

Nenhum roteiro estaria completo sem as paisagens do Peak District. A região, com suas colinas e formações rochosas, foi o cenário para as longas caminhadas de Elizabeth. O penhasco de Stanage Edge, onde a personagem de Keira Knightley reflete, proporciona uma das vistas mais memoráveis do filme.

Dicas para planejar a viagem

A maioria das locações se concentra em regiões como Derbyshire, Wiltshire, Cheshire, Cambridgeshire, Lincolnshire e Kent. Alugar um carro é a maneira mais prática de explorar os locais, que muitas vezes ficam em áreas rurais de difícil acesso por transporte público. Para um roteiro completo, considere reservar de 5 a 7 dias para viajar com tranquilidade.

É essencial verificar com antecedência os horários de funcionamento e a necessidade de agendamento nos sites oficiais das propriedades antes de viajar. Muitas são residências privadas ou fazem parte do National Trust, uma organização de conservação do patrimônio, e possuem regras específicas para visitação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.