Uma viagem pela Escócia nos cenários do filme 'Coração Valente'
O clássico dirigido e estrelado por Mel Gibson foi filmado em paisagens deslumbrantes; conheça os castelos e vales que serviram de locação e inspiração para o longa
O clássico "Coração Valente", vencedor de cinco prêmios Oscar em 1996, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor, não apenas marcou a carreira de seu astro e diretor Mel Gibson, mas também transformou as paisagens da Escócia em um destino turístico cobiçado por viajantes do mundo todo.
As Terras Altas (Highlands) foram o coração das filmagens na Escócia, com suas montanhas e vales servindo de pano de fundo para as cenas mais memoráveis. O vale de Glen Nevis, por exemplo, foi o local onde a vila de Lanark, lar de Wallace, foi construída especialmente para o filme. A região é facilmente acessível e oferece trilhas que levam a cenários idênticos aos do longa.
Outro ponto central foi Glencoe, um vale de origem vulcânica conhecido por sua beleza dramática. Suas encostas íngremes e paisagens abertas foram palco de sequências importantes, incluindo as famosas cavalgadas do herói escocês. A área é hoje um dos locais mais fotografados do país, atraindo visitantes em busca da atmosfera épica do filme.
Castelos e uma surpresa irlandesa
Apesar de a trama se passar inteiramente na Escócia, a maior parte das filmagens de "Coração Valente", especialmente as grandes cenas de batalha, ocorreu na Irlanda. O motivo foi prático: incentivos fiscais e a disponibilidade de castelos medievais preservados, como o Castelo de Trim, usado para representar a cidade inglesa de York no filme.
Na Escócia, o Castelo de Loch Leven e o Castelo de Edimburgo, embora não tenham sido usados nas filmagens, são pontos de parada obrigatórios em um roteiro temático. Ambos têm conexões históricas reais com as Guerras de Independência Escocesas, o que enriquece a experiência do visitante.
Roteiro 'Coração Valente' pela Escócia
Para quem deseja seguir os passos de William Wallace, um roteiro pelas Highlands é a melhor opção. A viagem revela não apenas os locais de filmagem, mas também a história real por trás do personagem. Confira os pontos essenciais:
Glen Coe: Famoso pelos vales imensos e montanhas que aparecem em diversas cenas de cavalgadas e batalhas. É um dos cartões-postais das Highlands.
Glen Nevis: Perto da montanha mais alta do Reino Unido, Ben Nevis. O local foi usado para construir a vila de William Wallace no filme e ainda preserva a paisagem selvagem.
Loch Leven: Um castelo histórico localizado em uma ilha, com forte ligação com a história escocesa e o período retratado no longa.
Monumento Wallace: Em Stirling, esta torre vitoriana homenageia o herói escocês e oferece uma vista panorâmica da região onde ocorreu a famosa Batalha de Stirling Bridge.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.