Dublador conhecido no Japão ganha processo após ter voz clonada por IA em vídeos do TikTok

Nascido em Osaka, em 11 de junho de 1971, ele iniciou a trajetória artística no teatro antes de ampliar sua atuação para televisão, cinema, animação e jogos eletrônicos. Sua carreira não se limita à dublagem: ele também já trabalhou diante das câmeras e conta com trabalhos em dramas televisivos e filmes japoneses. Foto: Reprodução/YouTube