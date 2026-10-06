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Dublador conhecido no Japão ganha processo após ter voz clonada por IA em vídeos do TikTok

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Redação Flipar
  • Tsuda levou o caso ao Tribunal Distrital de Tóquio, que reconheceu a proteção jurídica da voz humana como parte da identidade de uma pessoa. A decisão, divulgada no dia 30 de setembro, representa um precedente inédito no Japão para casos envolvendo a reprodução não autorizada de características vocais por ferramentas de IA.
    Tsuda levou o caso ao Tribunal Distrital de Tóquio, que reconheceu a proteção jurídica da voz humana como parte da identidade de uma pessoa. A decisão, divulgada no dia 30 de setembro, representa um precedente inédito no Japão para casos envolvendo a reprodução não autorizada de características vocais por ferramentas de IA. Foto: Flickr - Dick Thomas Johnson
  • Segundo informações da Agência AFP, a conta responsável pelos vídeos com a voz clonada teria faturado cerca de 750 mil ienes por mês, aproximadamente R$ 25 mil. O caso ocorre em meio à expansão de sistemas de inteligência artificial capazes de reproduzir vozes com elevado grau de semelhança com pessoas reais.
    Segundo informações da Agência AFP, a conta responsável pelos vídeos com a voz clonada teria faturado cerca de 750 mil ienes por mês, aproximadamente R$ 25 mil. O caso ocorre em meio à expansão de sistemas de inteligência artificial capazes de reproduzir vozes com elevado grau de semelhança com pessoas reais. Foto: Milad Fakurian/Unsplash
  • No Japão, a discussão ganhou destaque devido à popularidade dos dubladores na indústria de animação. No caso de Kenjiro Tsuda, ele é conhecido por personagens como Seto Kaiba, de
    No Japão, a discussão ganhou destaque devido à popularidade dos dubladores na indústria de animação. No caso de Kenjiro Tsuda, ele é conhecido por personagens como Seto Kaiba, de "Yu-Gi-Oh!", Kento Nanami, de "Jujutsu Kaisen", e Jigen, de "Boruto: Next Genarations". Foto: Reprodução
  • Nascido em Osaka, em 11 de junho de 1971, ele iniciou a trajetória artística no teatro antes de ampliar sua atuação para televisão, cinema, animação e jogos eletrônicos. Sua carreira não se limita à dublagem: ele também já trabalhou diante das câmeras e conta com trabalhos em dramas televisivos e filmes japoneses.
    Nascido em Osaka, em 11 de junho de 1971, ele iniciou a trajetória artística no teatro antes de ampliar sua atuação para televisão, cinema, animação e jogos eletrônicos. Sua carreira não se limita à dublagem: ele também já trabalhou diante das câmeras e conta com trabalhos em dramas televisivos e filmes japoneses. Foto: Reprodução/YouTube
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