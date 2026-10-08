ABB aplica IA no RH com abordagem humanizada

Em um momento em que o uso de inteligência artificial (IA) em processos seletivos levanta discussões sobre a tecnologia eliminar candidatos em decisões enviesadas e sem interação de recrutadores, a ABB decidiu buscar uma abordagem humanizada para empregar a tecnologia em suas seleções.

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A empresa, provedora de tecnologia de eletrificação e automação com cerca de 1.600 colaboradores só no Brasil, decidiu usar a IA nos processos de recrutamento para ampliar a busca por talentos e otimizar tarefas, mantendo sob responsabilidade dos profissionais de recursos humanos (RH) as decisões e o contato com os candidatos.

A diretriz visa garantir uma experiência humanizada na seleção de colaboradores e criar as condições para que os candidatos tenham uma percepção positiva sobre a empresa e contato com sua cultura organizacional, sem, no entanto, abrir mão dos ganhos de produtividade que a IA pode trazer à busca por novos talentos.

Segundo Marcello Cordal, recrutador sênior e parceiro de aquisição de talentos da ABB, desde as primeiras discussões sobre como aplicar IA aos processos de recursos humanos (RH), ficou claro que a tecnologia deveria ser usada para automatizar tarefas, oferecer insights e recomendações, sem jamais substituir as decisões dos recrutadores. Eles seguiriam responsáveis pelo contato com os candidatos e pela condução da seleção.

“Somos uma empresa de tecnologia industrial. A maior parte dos colaboradores são engenheiros especializados na automação e eletrificação de processos produtivos. Muitos atuam em posições de campo, às vezes em lugares remotos. Antes da IA, já era um desafio encontrar profissionais com os requisitos e dispostos. Se proporcionássemos uma experiência impessoal, seria ainda mais desafiador”, afirma Cordal.

Foi com esse entendimento que, no início de 2026, quando a ABB lançou uma iniciativa interna para aplicar IA a diferentes processos de gestão, Cordal começou a desenvolver o Talent Acquisition Buddy, um agente de IA pensado para otimizar tarefas manuais do recrutador, mantendo com ele a responsabilidade pelas decisões e, principalmente, pela interação com os candidatos.

A IA foi treinada nos processos de recrutamento da ABB. Também recebeu informações de recrutadores e gestores contratantes sobre requisitos das vagas, perfil de candidatos disponíveis, empresas e instituições de onde poderiam vir futuros colaboradores, além de particularidades regionais. A ideia era que a ferramenta ajudasse a montar a estratégia de busca, definindo áreas de busca e palavras-chave para cada posição.

O passo seguinte foi programar as funcionalidades. O Buddy agora redige anúncios de vagas e ajuda os recrutadores a identificar vieses. Elabora roteiros de entrevistas, com perguntas para avaliar as competências de cada posição. Escreve mensagens para gestores e candidatos, respeitando o momento de cada seleção. A IA, no entanto, não faz envios automáticos e publicações. A revisão da produção fica a cargo do recrutador.

O agente também cria expressões de busca para o LinkedIn localizar candidatos com as competências desejadas e de perfil diverso. Compila entrevistas preliminares em briefings de candidatos para o gestor responsável pela contratação, liberando tempo para a equipe de recrutamento se concentrar na estratégia de seleção.

Outra funcionalidade é gerar cronogramas de cada seleção, para o acompanhamento dos gestores contratantes e do time de recrutamento. O Buddy também tira dúvidas de contratantes e recrutadores, produzindo respostas em linguagem natural, com base nas diretrizes internas da ABB para recrutamento ou promoções.

Cordal conta que, em um dos processos seletivos, para uma vaga de campo, o apoio do Buddy permitiu encontrar um leque mais amplo de profissionais com o perfil buscado, entre eles um número maior de mulheres. “Esse resultado foi possível porque a IA permitiu ampliar o alcance da nossa intencionalidade”, completa.

Agora ele trabalha numa atualização do agente para otimizar a busca no banco de dados de candidatos que em algum momento se inscreveram em seleções da ABB. Hoje, a busca nessa base é manual. A ideia é que a IA busque perfis e ajude a alimentá-la, sempre observando os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).



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O Buddy ganhou reconhecimento em um prêmio interno da ABB como uma das melhores soluções para aquisição de talentos desenvolvidas por colaboradores. Outras subsidiárias da ABB no mundo já manifestaram interesse em adotá-la.