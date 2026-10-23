Consulta pública reúne benefícios do Clube Certo por estado
Página da FESN permite consultar ofertas por estado e categoria, além de lojas online com cashback; acesso ao catálogo não ativa os benefícios.
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A FESN (Federação dos Estudantes Nacional) disponibiliza uma página pública para consultar benefícios do Clube Certo antes da contratação de uma carteirinha que inclua o serviço. A pesquisa inicial pode ser feita sem cadastro e reúne estabelecimentos, categorias de consumo e informações sobre as condições anunciadas.
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Na seção de benefícios, a consulta oferece filtros por estado e categoria. Os resultados apresentam estabelecimentos e permitem abrir detalhes das ofertas. A seleção de um estado não dispensa a conferência das unidades participantes e das regras de utilização de cada benefício.
A área de cashback reúne lojas online e, conforme a própria página informa, não depende do estado selecionado. Nessa modalidade, parte do valor de uma compra pode retornar ao participante, conforme as regras da campanha. As faixas exibidas no catálogo não representam necessariamente o valor líquido a receber.
A visualização das ofertas não equivale à ativação do clube nem assegura o uso de um desconto. A utilização depende das condições de adesão ao serviço e das regras de cada oferta, que podem envolver canais específicos de compra, disponibilidade e limitações de uso.
As vantagens comerciais do clube são distintas da meia-entrada estudantil prevista na Lei nº 12.933/2013. Consultar o catálogo ou contratar um serviço de benefícios não substitui os requisitos legais para comprovar a condição de estudante por meio da Carteira de Identificação Estudantil (CIE).
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O catálogo público da FESN também apresenta opções de carteirinha com acesso ao clube. A página informa que benefícios, regras e estabelecimentos podem ser alterados pelos parceiros; a disponibilidade anunciada precisa ser conferida nas condições vigentes antes da utilização.
Website: https://lps.fesn.org.br/beneficios