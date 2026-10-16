LeBron James e Mercedes Maybach unem esporte e luxo em parceria, mas a ligação com a comunidade de Akron revela uma dimensão que vai além dos negócios do jogador

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LeBron James fechou uma parceria com a Mercedes-Maybach para o desenvolvimento de dois veículos exclusivos antes do início da nova temporada da NBA. A LeBron James Family Foundation divulgou novidades sobre o projeto em publicação nas redes sociais, apresentando o modelo voltado para arrecadação beneficente.

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O automóvel destinado ao leilão é o irmão gêmeo quase idêntico da versão personalizada do modelo Mercedes-Maybach Classe S de LeBron James. O exemplar teve customização individual feita pelo próprio atleta e acabamento realizado por meio da MANUFAKTUR Made to Measure.

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A venda pública ocorrerá em 20 de novembro no @retromobile_nyc, organizada em parceria com a @goodingandcompany. Todo o valor arrecadado beneficiará a @ljfamfoundation, que atua exclusivamente em prol de comunidades de Akron.

Parceria e atuação social em Akron

Nos últimos meses, o tetracampeão da NBA trabalhou na produção de dois carros com a montadora. O primeiro modelo foi desenhado para o uso pessoal do jogador, em colaboração direta com a empresa, enquanto o segundo exemplar foi direcionado ao leilão solidário.

A publicação detalhou dados técnicos do modelo Mercedes-Maybach S 680, com consumo combinado de 14,2 a 13,2 litros a cada 100 quilômetros, emissões combinadas de CO? entre 323 e 300 gramas por quilômetro e classificação de CO? G. A disponibilidade de equipamentos opcionais ocorrerá logo após a estreia no mercado, variando conforme a região.

Em entrevista à revista "Vanity Fair", o jogador comentou a motivação da iniciativa: "estou apenas tentando mudar o cenário da minha comunidade para melhor". O atleta completou: "e a equipe da Mercedes-Maybach querer fazer uma parceria comigo e me ajudar a continuar avançando no impacto na minha comunidade significa tudo para mim".

O ex-astro do Los Angeles Lakers também abordou seu esforço pessoal: "nunca trapaceei no processo quando se trata de ética de trabalho, quando se trata de eu me esforçar. Existe essa coisa chamada Deuses do Jogo, e sei que eles estão sempre olhando para quem se entrega ao jogo e para quem trapaceia o jogo. E eu apenas não queria estar do outro lado".

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Agora, as atenções se concentram no desempenho do atleta nas quadras, com sua preparação para atuar pelo Philadelphia 76ers e disputar a vitória na temporada.