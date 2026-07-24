LeBron James anuncia que jogará pelo Philadelphia 76ers
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LeBron James, maior pontuador da história da NBA, anunciou nesta sexta-feira (24) que iniciará um novo capítulo de sua lendária carreira no Philadelphia 76ers, equipe com a qual vai em busca de seu quarto título da liga americana de basquete ao lado de estrelas como Joel Embiid e Jaylen Brown.
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O ala de 41 anos assinou com os Sixers por duas temporadas, encerrando as especulações sobre seu futuro que surgiram no final de junho, quando confirmou sua saída do Los Angeles Lakers.
"Acho que posso ajudar a fazer do Philadelphia 76ers uma equipe campeã", disse LeBron em sua conta do X.
"Esta é a minha última decisão. Não faço isso por dinheiro. Não faço isso pela família", explicou. "Por que estou realmente jogando a esta altura? Eu ainda quero me sacrificar. Eu ainda quero trabalhar. Eu ainda quero me esforçar. Eu ainda quero competir, vencer e ter a oportunidade de sentir a sensação de vencer".
LeBron, que na temporada passada teve um salário anual de US$ 53 milhões (R$ 264 milhões na cotação atual), vai assinar com os Sixers por 2 anos e US$ 8 milhões (R$ 40 milhões), com opção de jogador, explicou seu empresário, Rich Paul, à emissora ESPN.
O Philadelphia 76ers será a quarta equipe de 'King' James na NBA, depois de Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers.
A franquia da Filadélfia, que foi eliminada pelo New York Knicks na semifinal da Conferência Leste na temporada passada, é forte candidata ao título após unir LeBron James e Jaylen Brown, ala All-Star recém-contratado junto ao Boston Celtics, às estrelas que já integravam o elenco: Joel Embiid, Tyrese Maxey e VJ Edgecombe.
LeBron manteve a NBA em suspense durante as últimas semanas de reflexão, nas quais também considerou retornar aos Cavaliers e ao Heat, ou se juntar ao seu amigo Stephen Curry no Golden State Warriors.
"Eu realmente ainda amo este esporte e ainda tenho mais a oferecer", afirmou o astro. "Estas últimas semanas foram muito especiais. Eu nunca tive a oportunidade de não ter a menor ideia do que fazer e tirar um tempo de verdade apenas para pensar".
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