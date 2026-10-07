Conta internacional facilita a gestão de dinheiro em diferentes moedas

Trabalhar remotamente de várias regiões muda também a forma de lidar com o dinheiro. Em vez de uma viagem com começo e fim definidos, o dia a dia de quem adota esse estilo de vida envolve períodos sucessivos em diversas cidades, com custos em moedas variadas e pagamentos recebidos de clientes ou empresas de outros lugares.

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Nesse cenário, organizar as conversões e manter os recursos concentrados em um único ambiente pode facilitar o controle do orçamento. Para quem passa meses alternando entre países, uma pequena diferença em cada operação tende a se repetir ao longo do tempo.

Ganhos em uma moeda, despesas em outra

Um projeto cobrado em dólar, um aluguel pago em euro e uma fatura de cartão fechada em real formam uma combinação comum para quem opera remotamente em mais de um país ao longo do ano.

A diferença em relação a uma viagem pontual está na frequência dessas operações. As moedas são utilizadas em paralelo por períodos mais longos, fazendo com que custos de conversão e outras tarifas possam se acumular.

A cada mudança, também surgem novas despesas e a necessidade de acompanhar o custo de vida local. Ter várias contas ou cartões para administrar esses valores torna o acompanhamento mais trabalhoso.

Taxas e câmbio de produtos estrangeiros

As compras internacionais feitas com cartão de crédito tradicional, incide IOF de 3,5% sobre o valor da operação, um imposto obrigatório repassado ao governo federal. Também pode haver margem cambial aplicada pela bandeira e pelo banco emissor.

O percentual dessa diferença varia de acordo com o emissor e o custo final da transação só fica conhecido quando a fatura é fechada. Para quem realiza compras em outras moedas ao longo do ano, essa variação dificulta a previsão dos gastos.

É nesse ponto que a possibilidade de converter o dinheiro antes de realizar uma despesa passa a ser uma alternativa para quem precisa acompanhar o orçamento.

Receba em dólar e converta conforme a necessidade

A Conta Internacional Nomad permite receber dólares de bancos do exterior por meio dos dados bancários da conta, como agência, número da conta, código SWIFT e IBAN. A modalidade permite utilizar tanto para salários pagos por empresas globais quanto para pagamentos de clientes e projetos realizados em outros países, sem precisar abrir uma conta bancária local para cada cliente ou empregador. Depois do recebimento, o saldo em cotação americana pode ser convertido para as demais moedas.

Para adicionar saldo em dólar ou euro a partir de reais, as taxas de conversão são de 1% + 3,5% de encargos. Nas conversões entre os saldos das duas espécies, aplica-se o câmbio comercial acrescido de uma taxa fixa. O custo da operação é apresentado no aplicativo no mesmo momento. Assim, o usuário decide quanto deseja converter antes de utilizar o dinheiro.

Trabalho remoto permite que profissionais mantenham uma rotina internacional, com despesas e receitas em moedas distintas Magnific

A conversão mínima para a Conta Internacional é de R$ 50 por operação, no caso de real para dólar ou euro. Com isso, é possível ajustar o saldo de acordo com a necessidade de cada período, como aumentar a reserva antes de receber pagamentos de clientes norte-americanos ou converter antes de passar uma temporada na Europa.

Como organizar as despesas

Com o saldo convertido, contas como aluguel, coworking e alimentação podem ser pagas diretamente na moeda correspondente. A centralização também permite consultar o extrato em um único app. Para quem passa o ano entre muitos lugares, esse acompanhamento pode ajudar a visualizar os gastos sem precisar reunir informações de várias contas ou cartões.

Conta Internacional Nomad x cartão de crédito tradicional

Veja como as duas opções se diferenciam na gestão de pagamentos e custos:

Nomad Divulgação Nomad

A distinção entre as duas formas de administrar o dinheiro está também no momento em que o custo é conhecido. Para facilitar essa gestão, baixe o aplicativo da Nomad e abra sua conta internacional gratuitamente.

Perguntas frequentes sobre o uso de moedas

A Conta Internacional Nomad recebe pagamentos diretamente de clientes ou empregadores no exterior?

Sim. É possível receber dólares de bancos do exterior informando os dados da conta, como agência, número da conta, código SWIFT e IBAN. A modalidade inclui salários de empresas globais e pagamentos de clientes.

Por que o cartão de crédito tradicional possui custos menos previsíveis?

A margem cambial aplicada pelo banco emissor varia por data e só aparece na fatura, o que torna difícil prever o custo de compras feitas em países diferentes ao longo do ano.

Qual é o valor mínimo para converter dinheiro na Conta Internacional Nomad?

O valor mínimo informado é de R$ 50 por operação de conversão de real para dólar ou de real para euro.

A taxa de conversão da Nomad muda depois que o dinheiro já foi convertido?

Não. O percentual apresentado no appo no momento da conversão é mantido após a operação.

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Conta internacional ou cartão de crédito tradicional: qual escolher?

A escolha depende da forma como cada pessoa organiza seus gastos. A Conta Internacional Nomad apresenta o custo da conversão antes da operação, enquanto o cartão tradicional permite visualizar o custo final na fatura.

