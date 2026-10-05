A Quectel Wireless Solutions, fornecedora global de soluções completas de IoT, apresentará suas mais recentes tecnologias de IoT na Futurecom 2026, demonstrando como seu portfólio em expansão está ajudando os clientes a simplificar o desenvolvimento de soluções de IoT e acelerar a jornada dos produtos, desde o conceito até a implementação.

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Quectel apresenta soluções avançadas de ODM e PCBA juntamente com seu portfólio completo de IoT na Futurecom 2026

Com foco em sua oferta de ODM e PCBA, a Quectel demonstrará como suas capacidades de design, engenharia e fabricação permitem que os clientes avancem além de módulos individuais para hardware integrado e soluções completas em nível de dispositivo. Entre os exemplos em exposição estarão soluções de rastreamento, varejo inteligente e outros projetos desenvolvidos para aplicações específicas. Os exemplos incluirão dispositivos que incorporam tecnologias celulares, GNSS, de curto alcance e inteligentes do portfólio da Quectel, incluindo um rastreador para animais de estimação, um rastreador para pombos, uma aplicação automatizada de captura de imagens de prateleiras, além de aplicações para rastreamento de veículos e ativos.

Além disso, os visitantes do estande da Quectel poderão conhecer tecnologias que abrangem 5G, 5G RedCap, LTE, LPWA, satélite, Wi-Fi e conectividade Wi-Fi HaLow, juntamente com soluções GNSS de alta precisão, RTK e navegação estimada (dead reckoning), um portfólio abrangente de antenas e a crescente linha de módulos inteligentes e soluções de computação de borda da Quectel.

“A Futurecom é um evento importante para a Quectel e nos oferece a oportunidade de demonstrar a amplitude do nosso portfólio e as tecnologias que podemos integrar para apoiar nossos clientes”, afirmou Ricardo Simon, Diretor de Vendas para a América Latina da Quectel Wireless Solutions. “Nossas capacidades de ODM e PCBA permitem que os clientes avancem além de componentes individuais para soluções de IoT completas e prontas para produção. Ao combinar expertise em design e engenharia com capacidades de fabricação e nosso amplo portfólio de tecnologias, ajudamos os clientes a reduzir a complexidade do desenvolvimento, acelerar o tempo de lançamento no mercado e levar produtos conectados cada vez mais sofisticados à produção em escala.”

O portfólio de soluções celulares da Quectel apresentado no evento incluirá seus mais recentes módulos 5G Sub-6 GHz, juntamente com soluções 5G RedCap, LTE Cat 1 bis e LPWA, permitindo que os clientes selecionem a tecnologia de conectividade mais adequada aos requisitos de desempenho, consumo de energia, cobertura e custo de cada aplicação. A tecnologia de comunicação via satélite também terá destaque, com a Quectel apresentando soluções desenvolvidas para estender a conectividade além do alcance das redes terrestres. Essas soluções serão complementadas pelas antenas da Quectel com suporte a tecnologias de satélite e GNSS, além de um amplo portfólio de antenas externas celulares, Wi-Fi e combinadas.

Para aplicações que exigem posicionamento preciso, a Quectel apresentará seu amplo portfólio GNSS, incluindo soluções de posicionamento padrão e de alta precisão, GNSS multibanda, RTK e navegação estimada (dead reckoning). Entre as soluções em exposição estará a QLM100P-EAQ, que reúne posicionamento RTK, conectividade LTE e tecnologias de antena em uma solução integrada. A Quectel também apresentará soluções de antenas inteligentes que combinam GNSS de alta precisão com conectividade celular, atendendo a aplicações que exigem tanto comunicações confiáveis quanto posicionamento preciso.

A Quectel demonstrará seu portfólio de tecnologias de curto alcance em expansão na Futurecom, com módulos compatíveis com Wi-Fi 4, Wi-Fi 6 e Wi-Fi HaLow, atendendo a aplicações que vão desde dispositivos de consumo até implementações industriais e M2M.

O crescente portfólio de módulos inteligentes da empresa também estará em exposição, com soluções que oferecem os recursos de processamento necessários para aplicações de IoT cada vez mais inteligentes. Demonstrações que incluem computação de borda, visão inteligente, câmeras veiculares (dashcams) e soluções para tablets destacarão como essas tecnologias podem ser integradas a produtos do mundo real. Também estará em exposição o Quectel Pi H1, um computador de placa única de alto desempenho baseado na plataforma Qualcomm QCS6490 e desenvolvido para aplicações que incluem robótica, segurança inteligente e sistemas industriais.

A Quectel estará presente no estande G003 da Futurecom 2026, que acontecerá no São Paulo Expo, Brasil, de 6 a 8 de outubro de 2026.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos impulsiona a acelerar a inovação em IoT. Com forte foco no cliente, somos uma fornecedora global de soluções completas de IoT, respaldada por suporte e serviços de excelência.

Com uma equipe global de mais de 10.000 profissionais, lideramos o fornecimento de soluções completas de IoT, abrangendo módulos celulares, GNSS, satélite, Wi-Fi e Bluetooth, antenas de alto desempenho, serviços de valor agregado e ofertas completas turnkey, incluindo serviços de ODM e integração de sistemas.

Com escritórios regionais e suporte em todo o mundo, nossa liderança internacional está comprometida em promover o avanço da IoT e ajudar a construir um mundo mais inteligente.

Para mais informações, visite: www.quectel.com ou LinkedIn.

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