Centros de distribuição ganham protagonismo no e-commerce

O comércio eletrônico brasileiro deve seguir em crescimento e faturar mais de R$ 258,4 bilhões em 2026, segundo projeção da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (ABIACOMM) divulgada pelo site E-Commerce Brasil.

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A expansão não é exclusiva dos grandes negócios: as vendas online de pequenas e micro empresas dispararam cerca de 1.200% entre 2019 e 2025, de acordo com dados compilados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Rosa Amador, diretora comercial de logística da Samsung SDS, braço do Grupo Samsung especializado em logística e tecnologia da informação, explica que o crescimento do e-commerce mudou a forma como as empresas enxergam seus centros de distribuição.

Em um cenário em que o cliente espera rapidez, disponibilidade e precisão nas entregas, os armazéns tornaram-se pontos fundamentais para garantir uma experiência positiva. A eficiência das operações de recebimento, armazenagem, separação e expedição impacta diretamente o prazo de entrega e a qualidade do serviço prestado, explica Rosa Amador.

A diretora comercial cita um exemplo da própria Samsung SDS para mostrar como essa demanda é atendida. “Apoiamos nossos clientes com operações de armazenagem integradas ao transporte e à gestão logística, proporcionando maior visibilidade dos processos e eficiência operacional para atender às crescentes expectativas dos consumidores”, detalha.

O principal desafio, segundo Rosa Amador, está em equilibrar velocidade, custo e qualidade operacional, principalmente em períodos de maior demanda, como Black Friday e Natal. As empresas precisam lidar com volumes cada vez mais variáveis, maior complexidade nos pedidos, escassez de mão de obra qualificada e necessidade de precisão nos processos.

“Além disso, a busca por entregas mais rápidas exige estoques estrategicamente posicionados, integração entre diferentes modais de transporte e visibilidade em tempo real de toda a cadeia logística. O desafio não é apenas entregar mais rápido, mas fazer isso de forma sustentável e economicamente viável”, destaca a executiva.

A importância da velocidade da entrega na decisão de compra do cliente tem embasamento em pesquisas. De acordo com um levantamento feito pela Capterra e divulgado pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, 73% dos consumidores esperam que os e-commerces realizem entregas “ultrarrápidas”. Um quarto dos entrevistados afirmou ainda que trocaria de site se visse que um concorrente promete um prazo mais curto.

Para Rosa Amador, a tecnologia tem sido um dos principais motores da transformação dos centros de distribuição e, consequentemente, do ganho de maior eficiência nas entregas. “Sistemas de gerenciamento de armazéns (WMS), automação de processos, dispositivos de captura de dados e ferramentas de monitoramento em tempo real permitem maior controle e precisão das operações”, pontua ela.

“Entre os principais benefícios estão a redução de erros operacionais, aumento da produtividade, melhor utilização dos espaços de armazenagem, rastreabilidade dos produtos e tomada de decisão baseada em dados. Além disso, essas tecnologias contribuem para tornar as operações mais escaláveis e preparadas para atender picos de demanda”, complementa Rosa Amador.

No caso da Samsung SDS, são utilizadas plataformas digitais e ferramentas de visibilidade logística que permitem acompanhar as operações em tempo real. O objetivo é oferecer mais controle, previsibilidade e eficiência para os clientes.

Além do aspecto tecnológico, Rosa Amador ressalta que uma gestão eficiente de armazéns impacta diretamente indicadores como prazo, disponibilidade de produtos e satisfação do cliente. No geral, quando a operação funciona de forma integrada e eficiente, a empresa consegue atender melhor às expectativas do consumidor e fortalecer sua reputação no mercado.

“Uma boa gestão garante que os produtos estejam disponíveis no momento certo, no local correto e prontos para expedição de forma ágil. Isso reduz rupturas de estoque, minimiza atrasos e aumenta a confiabilidade das entregas. Como consequência, indicadores como OTIF (On Time In Full), nível de serviço e satisfação do cliente apresentam ganhos significativos”, reforça a diretora comercial de logística da Samsung SDS.

Nos próximos anos, Rosa Amador acredita que o setor verá um aumento da automação, maior utilização de inteligência artificial para planejamento e previsão de demanda, expansão da análise de dados em tempo real e crescimento de operações cada vez mais integradas ao ecossistema omnichannel (que usa mais de um canal).

Ela afirma que a sustentabilidade também ganhará protagonismo, impulsionando iniciativas voltadas à eficiência energética e à redução de desperdícios. “Para se preparar, as empresas devem investir em tecnologia, capacitação de equipes, digitalização dos processos e parcerias estratégicas que permitam maior flexibilidade e adaptação às mudanças do mercado”, comenta.

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