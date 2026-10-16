Calcário no box do banheiro? Mistura com ingredientes comuns pode ajudar na limpeza, mas um cuidado com os materiais precisa vir antes de qualquer aplicação

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O box de vidro amplia a sensação de espaço e elimina barreiras de acessibilidade no banheiro, mas acumula resíduos a cada uso. Como se destaca no ambiente, o estado da estrutura influencia a percepção visual de todo o cômodo, exigindo higienizações frequentes.

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O principal causador das manchas brancas indesejadas é o calcário. Sabonetes e géis corporais também criam uma película opaca difícil de retirar. A umidade constante ainda facilita a proliferação de mofo e bactérias, microrganismos que costumam se acumular nos cantos inferiores da estrutura.

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Especialistas recomendam uma fórmula caseira e ecológica feita com itens baratos para remover essas marcas sem esforço excessivo.

Ingredientes do limpador caseiro

120 ml de água: solvente natural que funciona como base indispensável para diluir e integrar os demais componentes.

60 ml de detergente para louças: combate a gordura e os resíduos deixados por produtos de higiene.

120 ml de vinagre branco: elemento com propriedades ácidas, ideal para dissolver o calcário, manchas difíceis e eliminar bactérias.

Modo de preparo

Aqueça ligeiramente o vinagre em uma panela ou no micro-ondas por alguns segundos. O calor serve como um truque para potencializar a ação da substância contra a sujeira incrustada.

Despeje os componentes em uma garrafa borrifadora com o auxílio de um funil para evitar desperdícios. Siga a ordem indicada: adicione a água, insira o sabão líquido e finalize com o vinagre morno.

Feche bem o frasco e balance a embalagem durante alguns segundos até garantir uma mistura homogênea dos ingredientes.

Aplicação no vidro

Borrife a solução de forma generosa sobre a superfície de vidro e deixe agir durante alguns minutos. Esse intervalo permite que os ácidos comecem a dissolver a sujeira impregnada.

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Em seguida, passe uma esponja ou pano para retirar as placas amolecidas. Enxágue a área com água e seque completamente com um pano limpo para evitar novas manchas.