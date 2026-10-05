Apê Smart Studios lança moradia mensal na Vila Buarque

O Apê Smart Studios, rede de hospedagem criada em São Paulo, lançou uma condição especial para mensalistas na unidade Apê Smart Studios Mackenzie, instalada na Rua Doutor Cesário Mota Júnior, 614, na Vila Buarque, região central da capital. A modalidade concentra em uma única mensalidade: aluguel, Wi-Fi, condomínio, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), água, energia elétrica, com studio entregue mobiliado e contrato mínimo de três meses. A proposta é oferecer moradia por períodos intermediários sem as etapas burocráticas que costumam acompanhar a locação residencial convencional.

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O público prioritário reúne estudantes, profissionais alocados em projetos temporários, pessoas em processo de mudança para São Paulo e moradores que procuram uma alternativa mais simples ao aluguel tradicional. Cada unidade já dispõe de mobiliário, cozinha compacta, Wi-Fi e ar-condicionado, o que dispensa a contratação separada de serviços básicos antes da mudança. A adesão também não exige seguro-fiança nem fiador.



A iniciativa surge em um mercado de locação pressionado. De acordo com o Índice FipeZAP, os preços de aluguel residencial no país subiram 9% nos 12 meses encerrados em junho de 2026, quase o dobro da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mesmo intervalo, de 4,64%. Na capital paulista, a alta acumulada foi de 5,73%.

O perfil de quem aluga também mudou: o Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que 20,9% da população vivia em imóveis alugados, ante 12,3% em 2000, e que pessoas sozinhas ocupavam 27,8% desses domicílios. Já a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua indicou que os lares unipessoais passaram de 12,2% para 18% do total entre 2012 e 2023.

“Existe um público cada vez maior que precisa morar em São Paulo por alguns meses, mas não necessariamente quer assumir toda a burocracia e os custos envolvidos em montar um apartamento e contratar serviços separadamente. Nossa proposta é justamente simplificar essa jornada e oferecer uma solução em que a pessoa chega com a mala e já encontra o studio pronto para viver”, afirma Beatriz Leal, diretora de marketing do Apê Smart Studios.

Segundo a executiva, a previsibilidade financeira figura entre os principais diferenciais da modalidade. “Ter aluguel, condomínio, IPTU, água, luz e Wi-Fi dentro de um único pacote facilita muito a organização financeira. O morador sabe quanto aquela experiência de moradia representa por mês e não precisa administrar uma série de contas e contratos diferentes”, enfatiza.

Endereço próximo a universidades e ao metrô

O Apê Smart Studios Mackenzie fica perto do campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Estação Higienópolis-Mackenzie, da Linha 4-Amarela do Metrô, que facilita o deslocamento para diferentes regiões da cidade. Bairro tradicional da área central, a Vila Buarque abriga instituições de ensino, restaurantes, cafés, a Santa Casa de Misericórdia e equipamentos culturais como o Sesc Consolação e o Teatro Aliança Francesa, conforme histórico publicado pela Prefeitura de São Paulo.

“A Vila Buarque tem uma dinâmica muito interessante porque reúne estudo, trabalho, gastronomia, cultura e mobilidade. Para quem está chegando a São Paulo ou precisa passar uma temporada maior na cidade, estar perto do Mackenzie, do metrô e de uma infraestrutura completa de serviços faz bastante diferença”, acrescenta Beatriz.

Estadias de média duração ganham espaço

A condição para mensalistas integra a estratégia da empresa de ampliar a atuação para permanências de diferentes durações. Além das reservas de poucos dias, a companhia desenvolve alternativas para quem precisa ficar mais tempo na cidade e valoriza flexibilidade.

O formato ocupa um espaço intermediário entre a hospedagem e o aluguel residencial, com permanência mínima bem inferior à exigida em muitos contratos convencionais. Os valores variam conforme a categoria e a disponibilidade do studio, e a oferta vale por tempo limitado, sujeita a alterações sem aviso prévio.

“As pessoas não vivem mais necessariamente dentro daquela lógica de escolher um imóvel e permanecer anos no mesmo endereço. Existem projetos profissionais, cursos, mudanças de cidade, períodos de transição e diversas situações em que uma moradia de três, quatro ou seis meses faz mais sentido. É esse espaço que queremos atender”, diz a diretora.

Com mais de 2.000 studios distribuídos em 12 endereços, o Apê Smart Studios opera em regiões como Avenida Paulista, Berrini, Itaim Bibi e Brás, além de uma unidade em Santos, no litoral paulista, a cerca de 100 metros da Praia do Gonzaga. As unidades contam com fechadura eletrônica, check-in virtual, Smart TV, espaço de trabalho e banheiro privativo, e aceitam animais de estimação. A rede estuda levar o modelo para outros estados.

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Para mais informações, basta acessar https://www.apesmartstudio.com.br/ ou entrar em contato pela central de reservas e WhatsApp, no número (11) 3060-2775.