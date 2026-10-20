A Command Alkon leva o Batch na Command Cloud a sistemas de outros fabricantes em parceria com a Gedis

HILLIARD, Ohio, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Command Alkon, líder em software e soluções para a indústria de materiais de construção, e a Gedis GmbH & Co. KG (Gedis), empresa alemã que desenvolve e fabrica sistemas de automação de dosagem e mistura para o setor, anunciam uma parceria pela qual a Gedis passa a ser distribuidora exclusiva do Batch na Command Cloud na Alemanha e integrante do Connected Partner Program (Programa de Parceiros Conectados) da Command Alkon.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O Batch na Command Cloud já opera com mais de 100 produtores, em cerca de 1.800 centrais de nove países, com produção anual de aproximadamente 40 milhões de metros cúbicos de concreto, e atende desde uma única central com mais flexibilidade até redes de centrais totalmente centralizadas. Com o acordo, a Gedis será a distribuidora exclusiva e a implementadora certificada do Batch na Command Cloud e do Batch AI na Alemanha.

As duas empresas também vão conectar o sistema de dosagem IBS33W, da Gedis, para concreto usinado em central e pré-moldado, ao Batch na Command Cloud. Assim, o IBS33W será o primeiro sistema de dosagem que não é da Command Alkon a rodar na plataforma, ao lado do COMMANDbatch. A integração se apoia na participação da Gedis no Connected Partner Program, que dá aos engenheiros da empresa acesso certificado e com suporte, via API, aos dados mestres da Command Cloud pelo portal de desenvolvedores da Command Alkon, além de consultoria técnica e certificação na plataforma de treinamento (LMS) da Command Alkon.

Hoje é comum que um mesmo produtor trabalhe com sistemas de dosagem de marcas diferentes em suas centrais. Até agora, migrar para a dosagem na nuvem exigia trocar equipamentos locais que ainda funcionavam. A parceria acaba com esse impasse para os usuários da Gedis: eles podem manter o que já têm — o mesmo painel de dosagem, o cabeamento de campo e as entradas e saídas (I/O) — e conectar suas centrais com IBS33W à Command Cloud. Com a integração, os produtores poderão:

Monitorar e operar todas as centrais em uma única tela, independentemente do sistema de dosagem

Gerenciar de forma centralizada a configuração das centrais, os materiais, os traços e as permissões de usuário de toda a rede

Consultar análises em tempo real, histórico de tickets e logs de auditoria de todas as centrais conectadas

Fazer a dosagem de qualquer lugar, em qualquer dispositivo

Contar com operadores experientes para apoiar qualquer central à distância





“Desde o início, o Batch na Command Cloud se concentra em três frentes: flexibilidade para decidir onde e como dosar, gestão centralizada da operação das centrais e controle real de toda a rede”, disse Todd Koch, vice-presidente sênior de Soluções de Automação de Centrais da Command Alkon. “Mais de 100 produtores já operam o Batch com esse conceito, e o que esta parceria acrescenta é alcance. O produtor não precisa trocar equipamentos que funcionam bem para modernizar a operação. Quem tem centrais com sistemas diferentes passa a ter uma só interface, um só processo e um mesmo padrão em todas elas. Escolhemos a Gedis para esta primeira integração pela solidez em engenharia e pela confiança que ela construiu com seus clientes na Alemanha.”

“Nossos clientes investiram em uma automação de dosagem confiável e esperam que esse investimento seja respeitado”, disse Wolfgang Schmack, proprietário da Gedis. “Com a parceria com a Command Alkon, seguimos entregando os sistemas IBS33W em que nossos clientes confiam e abrimos as portas para recursos que antes estavam fora do alcance deles, da dosagem remota e da configuração centralizada ao Batch AI. Como distribuidora exclusiva e implementadora certificada da Command Alkon na Alemanha, podemos oferecer aos produtores daqui a engenharia e o atendimento local que eles já conhecem, com o respaldo de uma plataforma global em nuvem.”

A parceria também abre caminho para o Batch AI, a solução de inteligência artificial da Command Alkon para a produção de concreto, que ajusta continuamente os tempos de abertura das comportas para manter cada dosagem dentro da especificação, mesmo quando as condições da central mudam. A Command Alkon e a Gedis planejam levar o Batch AI aos sistemas da Gedis em uma versão futura.

A Gedis ficará responsável por vendas, implementação e suporte de primeiro e segundo níveis da Command Cloud e do Batch na Alemanha, enquanto a Command Alkon fornece a engenharia da plataforma, o treinamento, o suporte de terceiro nível e a certificação.

Para saber mais sobre a Gedis, acesse gedis.org/en/. Para saber mais sobre o Connected Partner Program da Command Alkon, acesse commandalkon.com/partner-program.

Sobre a Gedis

A Gedis GmbH & Co. KG, com sede em Fulda, na Alemanha, desenvolve, projeta e fabrica sistemas de automação para dosagem e mistura na indústria de materiais de construção, entre eles o sistema de dosagem IBS33W para concreto usinado em central e pré-moldado.

Sobre a Command Alkon

A Command Alkon é líder global em software e tecnologia para a indústria de materiais de construção. Com a Command Cloud, a empresa conecta matérias-primas, produção, expedição, logística e financeiro em uma única plataforma feita sob medida para produtores de concreto, asfalto e agregados. Com 50 anos de experiência no setor e presença em mais de 80 países, a Command Alkon sustenta operações críticas de milhares de produtores no mundo todo, com visibilidade em tempo real, precisão operacional e inteligência baseada em dados em toda a cadeia de valor dos materiais.

Karli Langner

Command Alkon

(205) 879-3282 x 3968

klangner@commandalkon.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9849439)