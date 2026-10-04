Celina Leão e Leandro Grass vão ao 2º turno no Distrito Federal

Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) vão disputar o segundo turno das Eleições 2026 pelo governo do Distrito Federal. A governadora terminou a primeira rodada na liderança, enquanto o petista ficou em segundo lugar neste domingo (4/10). A votação decisiva será realizada em 25 de outubro.

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Celina chegou ao primeiro turno como governadora do Distrito Federal e candidata à sucessão no Palácio do Buriti. Grass, que já havia disputado o cargo em 2022, voltou à corrida pelo governo quatro anos depois.

Veja a votação para governador do Distrito Federal

Celina Leão (PP): 49,93%

Leandro Grass (PT): 34,47%

Paula Belmonte (PSDB): 8,51%

Kiko Caputo (Novo): 4,36%

Cappelli (PSB): 2,23%

Professora Samara Mineiro (UP): 0,24%

Professor Robson (PSTU): 0,10%

Elisson (Agir): 0,07%

Rico Pinheiro (PRTB): 0,04%

Expedito Mendonça (PCO): 0,04%

Como foi a disputa pelo governo do Distrito Federal?

A eleição no Distrito Federal começou com dez candidaturas registradas, mas a disputa sofreu mudanças durante a campanha. José Roberto Arruda (PSD), que aparecia entre os nomes da corrida, teve o registro indeferido pela Justiça Eleitoral e deixou de participar da eleição.

Com a saída de Arruda, Celina Leão consolidou-se como uma das principais candidatas, enquanto Leandro Grass passou a ocupar a segunda posição nas pesquisas que antecederam a votação. O resultado deste domingo confirmou os dois nomes no segundo turno.

A disputa também marca a sucessão de Ibaneis Rocha (MDB), que está no segundo mandato como governador e não pode concorrer novamente ao cargo. Celina assumiu o governo em março de 2026, após a saída de Ibaneis para disputar uma vaga no Senado.

Quem é Celina Leão?

Celina Leão Hizim Ferreira nasceu em Goiânia (GO), em 1977, e construiu a carreira política no Distrito Federal. Antes de chegar ao governo, foi deputada distrital e presidiu a Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Em 2022, foi eleita vice-governadora na chapa de Ibaneis Rocha. Com a saída do governador em 2026, assumiu o comando do Distrito Federal e passou a disputar a eleição para permanecer no cargo.

Celina concorre pelo PP e tem Gustavo Rocha (Republicanos) como candidato a vice-governador.

Quem é Leandro Grass?

Leandro Grass nasceu em Brasília e tem formação na área de educação. Foi deputado distrital entre 2019 e 2022 e presidiu a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal.

Em 2022, disputou pela primeira vez o governo do Distrito Federal pelo PV, em uma chapa da federação formada por PT, PCdoB e PV. Naquele ano, chegou ao segundo turno contra Ibaneis Rocha, mas terminou a eleição em segundo lugar.

Em 2026, Grass voltou a concorrer ao governo, desta vez pelo PT, e garantiu novamente uma vaga no segundo turno.

Segundo turno no Distrito Federal

Celina Leão e Leandro Grass voltarão às urnas em 25 de outubro para definir quem comandará o Distrito Federal no mandato de 2027 a 2030.

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A governadora tentará permanecer no cargo após ter assumido o Palácio do Buriti em 2026. Grass buscará uma segunda oportunidade para comandar o Executivo distrital.