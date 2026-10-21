Mulher compra anel por cerca de R$ 250 em brechó e ouve que ele não vale nada, mas recebe oferta de quase R$ 2 mil pela peça de ouro maciço
Internautas disseram que a joia de US$ 50 era banhada, mas avaliação profissional confirmou ouro maciço e garantiu um lucro de quase US$ 350
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Uma compra despretensiosa em um brechó rendeu um retorno financeiro expressivo para a norte-americana Alexis McBride. Após pagar US$ 50 por um anel dourado, o equivalente a R$250, a jovem enfrentou uma onda de ceticismo nas redes sociais ao exibir a peça. Internautas afirmavam em peso que a joia não passava de uma bijuteria banhada sem valor comercial expressivo.
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A resposta aos comentários duvidosos veio por meio de uma avaliação profissional registrada em vídeo. Ao levar o acessório até um estabelecimento especializado na compra de metais nobres, a compradora recebeu uma oferta de US$ 392 em dinheiro vivo, o equivalente a R$ 1.981,97. A quantia confirmou a autenticidade do metal e garantiu um ganho líquido de quase US$ 350, cerca de R$ 1.760,12, na transação.
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O detalhe técnico que enganou a internet
O debate começou por causa da inscrição gravada no interior do aro, com o código "14KP". Centenas de usuários presumiram que a letra "P" indicava um acabamento folheado, abreviação comum para o termo inglês "plated". Na prática da joalheria, a sigla possui um significado técnico completamente diferente.
@alexisgmcbride I obviously know it’s Karat Plumb-hence me going to sell it. #thriftedgold #secondhandgold #findinggold #fyp ? original sound - imlovekarl
A inscrição representa a expressão "Karat Plumb", termo que certifica que o teor de pureza do ouro atinge no mínimo 14 quilates de forma rigorosa. A falta de conhecimento sobre essa classificação técnica levou vários clientes da loja de artigos usados a ignorarem a oportunidade antes da chegada de McBride.
Em declaração concedida à revista People, McBride relatou o motivo de buscar a loja para verificar o objeto: ela sentiu que precisava provar que estava certa. A criadora de conteúdo destacou que até mesmo outros colecionadores deixaram a peça de lado, mencionando que um homem utilizava uma lupa ao seu lado no balcão e não notou o potencial do item.
Olhar atento e histórico de garimpos
A identificação da joia dependeu de uma análise visual cuidadosa. A peça apresentava cerca de 5,5 gramas, acabamento fosco e nenhuma marca de desgaste, descascamento ou manchas superficiais típicas de peças banhadas. A compradora pontuou que marcas de autenticidade muitas vezes são microscópicas, exigindo lentes de joalheiro para uma leitura correta.
Essa não foi a primeira vez que a jovem encontrou materiais valiosos em lojas de segunda mão. Em ocasiões anteriores, ela adquiriu uma corrente de ouro 14 quilates por US$ 5, aproximadamente R$ 25, e revendeu um pingente de ouro branco para o mesmo comerciante. Recentemente, encontrou outros dois anéis do mesmo metal em outro estabelecimento.
A mesma expedição de compras rendeu ainda uma curiosidade. McBride comprou um pingente que parecia uma pinha de ouro por cerca de R$ 5, mas descobriu em casa que se tratava apenas de um fruto vegetal real coberto com uma fina camada dourada. O episódio bem-humorado, no entanto, não abalou o saldo positivo do dia.
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O sucesso do vídeo nas plataformas digitais ainda rendeu uma renda adicional superior a US$ 50, cerca de R$ 250 em monetização, somada a um cartão de presente no valor de US$ 10, aproximadamente R$ 50, obtido durante a compra inicial no brechó. A valorização transformou a desconfiança virtual em um dos melhores negócios financeiros da garimpeira.