Prata 925: o guia definitivo para identificar uma joia autêntica

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A prata é um dos metais mais tradicionais na joalheria, e a classificação 925 é o padrão de qualidade mais comum na fabricação de joias e acessórios. A denominação se refere à composição da peça, que contém 92,5% de prata pura e 7,5% de outros metais, como o cobre.

Essa liga é necessária porque a prata em estado puro é muito maleável e pode se deformar com facilidade. A adição de outros metais garante maior resistência e durabilidade ao material. Ainda assim, muitos consumidores têm dúvidas sobre como identificar uma peça autêntica.

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Como identificar uma joia legítima

Um dos principais indicativos de autenticidade é a presença do carimbo “925” ou “S925”. A gravação geralmente é encontrada em locais discretos, como fechos, na parte interna de anéis ou nos pinos de brincos.

O aspecto do material também é um fator importante. A prata verdadeira possui um brilho característico, mas sem uma aparência excessivamente espelhada ou artificial. Com o tempo, é normal que ocorra uma leve oxidação, que pode ser revertida com uma limpeza adequada.

Henrique Lima, CEO da Roma Joias, destaca que a procedência da peça é essencial para garantir sua autenticidade. “A prata 925 é reconhecida internacionalmente como um padrão de qualidade. Quando o consumidor compra de marcas ou lojas confiáveis, ele tem a garantia de que está adquirindo um produto legítimo”, afirma.

Prata maciça x peças banhadas

É importante saber diferenciar a prata maciça de joias apenas banhadas ou folheadas. Nos itens banhados, a base é feita de outro metal e recebe apenas uma camada superficial de prata. Já na prata 925, toda a peça é produzida com a liga que contém o metal nobre.

“O consumidor deve sempre observar a descrição do produto e buscar informações claras sobre o material utilizado. Essa transparência é fundamental para evitar frustrações”, acrescenta o executivo.

Para a conservação, Henrique Lima dá algumas dicas. “Armazenar as peças separadamente, evitar contato frequente com produtos químicos e realizar limpezas periódicas são medidas simples que ajudam a manter o brilho e a durabilidade do metal ao longo do tempo”, explica.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.