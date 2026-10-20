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32 ocorrências e medida protetiva descumprida: filho é preso suspeito de agredir pais de 81 e 86 anos

Ação da Polícia Militar protege casal de idosos em Uberlândia; homem descumpriu medida protetiva e foi detido após histórico de ocorrências

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
20/10/2026 08:09

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32 ocorrências e medida protetiva descumprida: filho é preso suspeito de agredir pais de 81 e 86 anos
Polícia Militar de Minas Gerais atuou na prisão de homem em Uberlândia, suspeito de agredir e ameaçar os próprios pais crédito: Reprodução

A Polícia Militar prendeu um homem de 53 anos no bairro Osvaldo Rezende, em Uberlândia. Ele é suspeito de agredir e ameaçar os próprios pais, dois idosos de 81 e 86 anos.

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Segundo a corporação, o homem roubou os cartões de aposentadoria das vítimas para comprar e usar drogas. A quantia retirada das contas bancárias dos idosos não foi divulgada.

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Descumprimento de medida protetiva

A mãe, que tem deficiência visual, e o pai já contavam com uma medida protetiva contra o filho. A Polícia Militar confirmou que ele voltou a desrespeitar essa restrição.

As vítimas relataram aos policiais que sofriam agressões e ameaças frequentes cometidas pelo suspeito, motivado pela busca de dinheiro para a compra de drogas.

Histórico de ocorrências

A corporação apontou que o caso reúne diversos registros policiais anteriores. A lista reúne 32 ocorrências relacionadas a crimes como ameaça e lesão corporal.

O sargento Bruno Luz, da Polícia Militar, relatou os dados documentados pela equipe: "os pais relataram que eram constantemente agredidos e ameaçados pelo filho. Ele queria dinheiro para comprar drogas. Nos nossos registros temos 32 ocorrências como ameaças e lesão corporal".

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O homem foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil.

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