Você está exagerando: Neuropsicólogo alerta para 5 frases típicas de pessoas que constantemente minimizam suas emoções

Tratar as emoções com respeito, tanto as nossas quanto as dos outros, envolve reconhecê-las, aceitá-las e permitir que se expressem. Contudo, de forma consciente ou não, podemos falhar em lidar com os sentimentos alheios como deveríamos, praticando o que é conhecido como invalidação emocional.

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A psicoterapeuta Amy Lewis Bear destaca que a capacidade de expressar sentimentos e tê-los validados nos permite ser nós mesmos sem medo da rejeição. Segundo ela, a comunicação aberta e a validação demonstram respeito pela individualidade e mantêm o equilíbrio de poder em um relacionamento, gerando satisfação e conexão.

A neuropsicóloga Nawal Mustafa explica que declarações invalidantes podem negar os sentimentos da outra pessoa, fazendo-a sentir-se sem importância. Em contraste, afirmações que validam mostram compreensão e cuidado com as emoções do outro.

Quando alguém compartilha seus sentimentos, certas respostas podem ser inadequadas. Mustafa listou algumas frases que demonstram uma forma de invalidação emocional:

Pare de exagerar. Esta frase minimiza a reação emocional da pessoa, sugerindo que seus sentimentos são desproporcionais.

Podemos simplesmente seguir em frente? Expressa um desejo de evitar o desconforto da emoção, apressando a resolução sem validar o sentimento.

Você pensa demais. Precisa parar com isso. Critica o processo de pensamento da pessoa em vez de acolher a emoção que ele gera.

Você deveria ser grato por tudo o que já tem. Desvia o foco do sentimento atual, impondo uma obrigação de gratidão que invalida a dor ou a frustração legítima.

Você nunca me escuta. Embora possa ser uma queixa, no contexto de uma partilha emocional, pode funcionar como uma acusação que invalida o que o outro está tentando comunicar.

As origens da invalidação emocional

A invalidação nem sempre nasce de uma má intenção. Muitas vezes, essas frases são usadas na tentativa de acalmar uma situação, aliviar o outro ou preencher um silêncio. A psicoterapeuta Rachel Vora comenta que pessoas desconfortáveis com as próprias emoções tendem a invalidar as dos outros sem querer.

Enquanto alguns invalidam para minar a autoestima alheia, outros o fazem para se proteger. Amy Lewis Bear detalha que quem nega os sentimentos do parceiro geralmente sofre de uma ferida psicológica que gera vergonha e inadequação. Para manter uma fachada, tentam exercer poder sobre os outros, transferindo sua própria vergonha e evitando a vulnerabilidade.

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