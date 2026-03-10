Assine
overlay
Início Bem viver
MEMÓRIAS

Por que sentimos nostalgia e por que certas lembranças do passado mexem tanto com as emoções

A psicologia explica como memórias, emoções e experiências antigas podem despertar sentimentos intensos

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
10/03/2026 11:14

compartilhe

SIGA
x
Por que sentimos nostalgia e por que certas lembranças do passado mexem tanto com as emoções
A nostalgia não é apenas saudade crédito: Tupi

Em algum momento da vida, quase todo mundo já experimentou aquela sensação de saudade misturada com carinho ao lembrar de momentos do passado. Quando sentimos nostalgia, geralmente recordamos músicas, lugares, pessoas ou fases da vida que despertam emoções profundas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Essa experiência é comum e faz parte do funcionamento natural da mente humana. A nostalgia não é apenas saudade. Ela envolve lembranças carregadas de significado emocional que ajudam a conectar o passado com o presente.

O que significa sentir nostalgia?

Quando sentimos nostalgia, estamos revivendo memórias que marcaram nossa história pessoal. Essas lembranças costumam estar ligadas a experiências importantes, como infância, amizades, família ou momentos felizes.

Leia Mais

A psicologia entende a nostalgia como um fenômeno emocional complexo. Embora possa envolver certa tristeza pela passagem do tempo, ela também costuma trazer conforto e sensação de pertencimento.

Como a visão sobre a nostalgia mudou ao longo do tempo?

Durante muito tempo, a nostalgia foi considerada uma condição negativa. No século XVII, alguns médicos acreditavam que o sentimento de saudade intensa poderia até ser uma doença.

Com o avanço da psicologia, essa visão mudou. Hoje se entende que quando sentimos nostalgia, estamos acessando memórias importantes que podem contribuir para o equilíbrio emocional e o bem-estar.

Por que sentimos nostalgia e por que certas lembranças do passado mexem tanto com as emoções
Memórias, músicas e lugares podem ativar emoções profundas ligadas às experiências vividas.. – Créditos: depositphotos.com / Andrzejsowa

Possíveis efeitos da nostalgia no bem-estar

Aspecto emocional Efeito da nostalgia
Autoestima Reforça lembranças positivas da própria história
Pertencimento Fortalece vínculos sociais e afetivos
Bem-estar emocional Ajuda a lidar com momentos difíceis
Motivação Inspira novos objetivos para o futuro
Conexão pessoal Ajuda a compreender a própria história

Situações que podem despertar nostalgia

  • Ouvir músicas marcantes da juventude
  • Rever fotos antigas ou vídeos familiares
  • Visitar lugares importantes do passado
  • Encontrar amigos de longa data
  • Assistir filmes ou programas que marcaram uma época

Selecionamos um conteúdo do canal TED-Ed, que conta com mais de 22,4 mi de inscritos inscritos e já ultrapassa 1,9 mi de visualizações visualizações neste vídeo, apresentando uma explicação científica sobre por que os seres humanos sentem nostalgia. O material destaca pesquisas psicológicas sobre a função das lembranças do passado, o impacto emocional dessas memórias e como a nostalgia pode influenciar identidade, bem-estar e conexões sociais, alinhado ao tema tratado acima:

Por que a nostalgia pode fazer bem?

Quando sentimos nostalgia, o cérebro revisita memórias que ajudam a reforçar nossa identidade e nossas relações afetivas. Esse processo pode gerar conforto emocional, especialmente em momentos de dificuldade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A nostalgia também funciona como uma ponte entre passado e futuro. Ao lembrar experiências significativas, muitas pessoas encontram inspiração para continuar evoluindo e valorizando as fases importantes da vida.

Tópicos relacionados:

lembranca nostalgia sonho

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay