O que a psicologia diz sobre quem se sente inseguro mesmo fazendo o melhor

Sentir-se inseguro mesmo entregando o melhor desempenho possível é uma experiência comum descrita em consultórios de psicologia. Em contextos acadêmicos, profissionais ou pessoais, muitas pessoas relatam que, independentemente do esforço e da qualidade do que fazem, permanece a sensação de não ser suficientemente capazes. A psicologia busca entender por que essa percepção se mantém ao longo da vida e quais fatores alimentam esse padrão emocional.

O que a psicologia explica sobre a insegurança, mesmo com bom desempenho?

Na psicologia, a insegurança emocional é entendida como um padrão de pensamentos e crenças que leva a questionar constantemente o próprio valor e as próprias capacidades. Quando alguém se sente inseguro mesmo cumprindo todas as tarefas com dedicação, há, em geral, um descompasso entre a realidade dos fatos e a forma como esses fatos são interpretados internamente.

Um padrão emocional comum em quem sempre acha que poderia ter feito melhor

Como a autocrítica influencia a sensação de nunca ser suficiente?

Essa diferença costuma estar ligada à autoestima, a experiências de crítica excessiva e a modelos de comparação rígidos. Nesses casos, não está em jogo apenas o desempenho objetivo, mas a maneira como cada indivíduo avalia a si mesmo e o valor que atribui aos próprios resultados, muitas vezes de forma severa e desproporcional.

A palavra-chave para entender esse fenômeno é a autocrítica. Pessoas que se cobram em níveis elevados tendem a minimizar conquistas, ampliar pequenos erros e interpretar qualquer detalhe neutro como sinal de fracasso. Esse padrão cria uma lente distorcida, por meio da qual nada parece bom o bastante.

A psicologia cognitivo-comportamental descreve esse processo como um conjunto de distorções de pensamento, como tudo ou nada (ou é perfeito ou é um fracasso), desvalorização do positivo e foco exagerado em falhas. Assim, mesmo quando alguém faz o melhor possível, a mente encontra argumentos para sustentar a insegurança, alimentando um ciclo de insatisfação contínua.

Insegurança, perfeccionismo, síndrome do impostor e suas conexões

Entre os conceitos mais citados pela psicologia ao tratar de quem se sente inseguro mesmo fazendo o melhor está a síndrome do impostor. Esse termo descreve pessoas que, apesar de resultados sólidos, têm dificuldade em reconhecer a própria competência e costumam atribuir conquistas à sorte, ajuda de terceiros ou circunstâncias temporárias.

Essas características ajudam a explicar por que a pessoa se sente insegura mesmo com bom desempenho. A avaliação interna não acompanha os resultados externos, gerando um ciclo em que nenhum esforço parece suficiente. Em muitos casos, o medo intenso de errar e de ser julgado leva à evitação de desafios e ao aumento da ansiedade.

Nesse contexto, é comum que surjam comportamentos e pensamentos específicos, que reforçam ainda mais a sensação de insuficiência e o padrão perfeccionista ao longo do tempo:

Comportamento Como se manifesta Impacto emocional Metas irreais Objetivos extremamente altos, muitas vezes acima do que é sustentável no longo prazo. Sensação constante de insuficiência e pressão interna. Medo intenso de errar Evitação de desafios ou projetos por receio de falhar ou decepcionar. Aumento da ansiedade e limitação do crescimento pessoal. Comparação constante Avaliação do próprio desempenho sempre em relação aos melhores ao redor. Diminuição da autoestima e foco exagerado nas próprias falhas. Dificuldade em aceitar elogios Tendência a atribuir conquistas à sorte ou ajuda externa. Reforço da síndrome do impostor e sensação de não merecimento.

Sentir insegurança mesmo quando se está dando o melhor pode ser mais comum do que parece. Às vezes a pessoa se esforça, se dedica e ainda assim tem a sensação de que poderia ter feito mais.

Neste vídeo do canal Nós da Questão, com mais de 2.5 milhões de inscritos e cerca de 651 mil de visualizações, esse sentimento aparece de forma próxima da realidade e convida à reflexão:

Quais fatores podem causar essa insegurança persistente?

Diversas abordagens da psicologia apontam que a formação da insegurança passa por experiências de vida marcadas por críticas intensas, expectativas muito altas ou falta de validação emocional. Em contextos familiares em que o foco recai apenas em erros, a criança pode aprender que precisa se superar o tempo todo para ser aceita e amada.

Alguns fatores que costumam aparecer em relatos clínicos são descritos como elementos que contribuem para essa visão negativa de si e sustentam o ciclo de insegurança emocional:

Histórico de comparações constantes entre irmãos, colegas ou familiares.

de comparações constantes entre irmãos, colegas ou familiares. Ambientes competitivos, em que o valor da pessoa é medido apenas pelo desempenho.

competitivos, em que o valor da pessoa é medido apenas pelo desempenho. Experiências de bullying ou humilhação, que afetam a percepção de valor pessoal.

de bullying ou humilhação, que afetam a percepção de valor pessoal. Mensagens internalizadas do tipo tem que ser o melhor ou errar não é aceitável.

Como a psicologia orienta lidar com a insegurança constante?

Profissionais da psicologia indicam que trabalhar essa sensação de insegurança passa, em primeiro lugar, por identificar pensamentos automáticos e padrões de autocrítica. Em terapia, é comum aprender a questionar crenças como nada do que faço é suficiente e confrontá-las com fatos concretos, como resultados obtidos, feedbacks recebidos e competências reais demonstradas.

Entre as estratégias utilizadas, destaca-se a reestruturação de pensamentos, que visa revisar interpretações rígidas e substituí-las por avaliações mais equilibradas, além da autocompaixão, que propõe um modo de falar consigo mesmo menos hostil e mais realista. O objetivo não é eliminar completamente a insegurança, mas reduzir seu excesso, permitindo que o desempenho real tenha mais peso do que o medo de não ser bom o bastante, e que resultados positivos possam, de fato, ser valorizados.