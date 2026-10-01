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Oração do anjo da guarda de cada signo: descubra a sua

Cada signo possui o seu anjo da guarda. Sim, os anjos celestiais são designados por Deus. Veja a oração do anjo da guarda de cada signo

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Repórter
01/10/2026 23:13

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Oração do anjo da guarda de cada signo: descubra a sua
Oração do anjo da guarda de cada signo: descubra a sua crédito: Wemystic
Você sabia que cada signo possui o seu anjo da guarda? Sim, os anjos celestiais são designados por Deus para abençoar e nos proteger em nossas vidas terrenas. Descubra abaixo a oração do Anjo da Guarda de cada signo e peça proteção para o seu.

Oração do anjo da guarda de cada signo

  • Signo Áries

    Áries

    Samuel, querido anjo da guarda que tanto me sustém, venha me ensinar a ser mais forte a cada dia. Dê-me apoio e mansidão para enfrentar todos os obstáculos da vida. Que o Senhor, meu Pai, te proteja em suas guerras ao benefício de ti e de minha defesa terrena. Amém. Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Áries
  • Signo Touro

    Touro

    Querido Anael, leve meu pedido de perdão ao grande Deus. Expulsa de mim todo espírito de excesso ou avaria. Torne-me mais puro e amado a cada dia. Abençoe meus familiares e me proteja de todo mal. Amém Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Touro
  • Signo Gêmeos

    Gêmeos

    Anjo Rafael, venho te agradecer por ter sido o designado para cuidar de mim. Abençoe meus pensamentos e me livre de tropeçar. Cuide dos meus caminhos e seja sempre presente em minha vida. Obrigado por todas as bênçãos a mim entregadas. Tu és poderoso. Amém. Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Gêmeos
  • Signo Câncer

    Câncer

    Meu querido protetor Gabriel, sempre se fez presente nas amarguras da minha vida, sarando minhas feridas e cuidando de minha alma. Obrigado por levar minhas súplicas ao Grande Deus e, também, por ter me adotado como o seu protegido. A ti serei sempre grato. Amém. Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Câncer
  • oração do anjo da guarda de cada signo - Signo Leão

    Leão

    Miguel, nunca tenho palavras para te descrever. Tudo que por mim fizeste foi coisa indescritível. Nunca de ti nada mereci e, mesmo assim, tiveste misericórdia de mim e da minha vida. Só tenho a te agradecer pelas bênçãos concedidas e pelos milagres que hão de vir. Amém. Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Leão
  • Signo Virgem

    Virgem

    Rafael, Deus está contigo. Obrigado por abençoar a minha mente, meu querido anjo. Nunca me abandonaste nos momentos mais difíceis e, por vezes, mesmo com toda a minha amargura, nunca desiste de mim. Cuida de mim e dos meus. Minha vida é para o Pai. Amém. Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Virgem
  • Signo Libra

    Libra

    Querido anjo Anael, venho te agradecer pelo amor que tens me dado. Mesmo que eu não o mereça, Anael, tu ainda tens me dado. Cuide de minha mente, das minhas ações e de todos os meus familiares. Amém. Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Libra
  • Signo Escorpião

    Escorpião

    Amado anjo Azrael, venha para mim fazer grandes bonanças. Me conduz pelo bom caminho e desvie os meus pés de tropeçar. Elimine qualquer artimanha que queira corromper a minha mente e me torne suscetível ao amor de Cristo. Obrigado, eternamente. Amém. Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Escorpião
  • oração do anjo da guarda de cada signo - Signo Sagitário

    Sagitário

    Saquiel, abençoe os meus caminhos, me livre de todo o mal. Desenvolva em mim o amor da boa obra e o amor do amar ao próximo. Cuide de meus amigos e das pessoas que encontro pelo lindo caminho da vida. Obrigado por nunca ter desistido de mim. Amém. Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Sagitário
  • Signo Capricórnio

    Capricórnio

    Querido Cassiel, obrigado por me abençoar aqui na terra. Anjo querido, você é o meu tutor que já me ensinou e continua ensinando todas as maravilhas da vida. Obrigado por ter me dado as responsabilidades que hoje levo comigo, assim como pela paz que transborda em meu coração. Amém. Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Capricórnio
  • Signo Aquário

    Aquário

    Ah, Uriel, como eu sou necessitado de ti. Cuide da minha razão e de todas as minhas ações terrenas. Esteja sempre ao meu lado indicando as melhores vias e formas de agir. Cuide para que eu não peque contra Deus e que continue sendo um instrumento de amor para o mundo. Amém. Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Aquário
  • oração do anjo da guarda de cada signo - Signo Peixes

    Peixes

    Amado anjo Asariel, tu és quem me vela o sono e os passos dados durante o dia. Obrigado por toda a proteção, mesmo que eu não a mereça. O Senhor que está nos céus te designou como o melhor companheiro para os meus dias. Seja sempre comigo, obrigado por tudo. Amém. Saiba mais sobre o Anjo da Guarda de Peixes
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