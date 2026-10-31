Festas de fim de ano vão alavancar vendas em Minas

As celebrações de Natal e de fim de ano, associadas ao desemprego em baixa e a renda em alta, ao fim das plataformas de apostas online e ao pagamento do 13º salário vão alavancar as vendas dos supermercadistas mineiros na reta final do ano. Com o cenário favorável, o setor varejista projeta um crescimento real (descontada a inflação) de 6,20% no consumo das famílias no estado neste fim de ano, sobre igual período do ano passado. Os destaques das compras de fim de ano nos supermercados são as frutas in natura, que devem crescer 8,2% e o vinho, com alta de 8%, seguidos das cervejas, com aumento de 6,7%, do panetone (6,3%) e dos refrigerantes (5,3%). Os números da pesquisa feita pela Associação Mineira de Supermercados (AMIS) foram divulgados durante a 38ª edição da Superminas Food Show, no Expominas. Com as vendas em alta – em setembro houve alta de 3,34% sobre o mesmo mês de 2025 –, o setor deve gerar 8.350 empregos temporários em todo o estado para atender à demanda de 71,40% das empresas que afirmaram que vão contratar no fim do ano. Para a maioria, a contratação temporária é a estratégia para atrair mão de obra que pode permanecer na empresa após as festas de fim de ano. Para 2026, as projeções indicam a abertura de 78 novas lojas, que devem gerar cerca de 8.580 empregos diretos apenas nesses novos empreendimentos. Até 15 de outubro, já haviam sido contabilizadas 46 lojas inauguradas e a criação de 4.390 novos postos de trabalho. O crescimento acumulado do consumo no setor de janeiro a setembro foi de 3,10%, com previsão de alta real de 3,45% no ano.

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R$ 2,36 bilhões

é o valor que o Banco do Brasil fez em operações em Minas no âmbito da MP 1376/26, que autoriza a renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por perdas climáticas ou de mercado

Loja nova

Com investimentos de R$ 12 milhões e a geração de 102 empregos diretos, uma nova loja do Grupo Supernosso será inaugurada nesta semana. A unidade, a 37ª do grupo, tem 3.520 metros quadrados e terá mais de 15 mil itens, entre nacionais e importados, e uma adega que reunirá mil rótulos. A loja contará ainda com mais de 400 produtos fabricados pela Raro Alimentos, indústria do grupo, e outros 300 itens de marca própria. “Essa nova loja reúne atributos importantes para o consumidor: variedade, conveniência e qualidade, com um mix que combina marcas nacionais e importadas, produtos da nossa própria indústria e itens de marca própria. Queremos oferecer uma experiência de compra completa, com opções para diferentes perfis de consumo e a qualidade que o público já reconhece no Supernosso”, afirma Euler Nejm, CEO do grupo. Com 85 anos de atuação e cerca de 8500 colaboradores, o Grupo Supernosso é o 25º maior do Brasil, de acordo.

com ranking da Abras.

Micro e pequenas

As micro e pequenas empresas mineiras captaram R$ 740 milhões junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) entre janeiro e meados de outubro, segundo informa a instituição de fomento. O valor representa um crescimento de 90% em relação ao ano passado e já ultrapassa o resultado de todo o ano passado, quando foram liberados R$ 530 milhões para as micro e pequenas empresas. O banco informa que o número de empreendedores atendidos com este perfil também está maior, somando 7 mil em todas as regiões do estado. “Além de fortalecer os negócios, esse crédito impacta a economia e a sociedade como um todo, já que as micro e pequenas empresas respondem pela maior parte dos empregos de carteira assinada gerados no estado", afirma o presidente do BDMG, Gabriel Viégas Neto.

“Se o empreendedor tomar decisões certas, a sociedade enriquece. O legado é para a sociedade, porque quem gera riqueza é quem está aqui empreendendo”

Flávio Roscoe,

presidente da Fiemg sobre o evento Imersão Indústria



No Barreiro

O Grupo Casa Grande, conjunto de empresas enraizadas no Barreiro desde 1977, prevê que seus lançamentos imobiliários cheguem, ainda neste segundo semestre, a R$ 100 milhões. O grupo vai lançar nesta semana mais um empreendimento no bairro da Região Sudoeste de Belo Horizonte, o Petra Residence, localizado na avenida Afonso Vaz de Melo, 2.100, em parceria com a construtora Prisma. O projeto prevê uma torre de 20 pavimentos e 126 apartamentos de dois quartos, além de mil metros quadrados de lazer no pilotis e duas áreas de convivência e serviço no último andar do edifício. “A região reúne tranquilidade, bons terrenos em ótimas localizações e uma infraestrutura em expansão”, afirma o CEO do Grupo Casa Grande, Pedro Augusto Rezende. “O metro quadrado segue abaixo da média em comparação às outras regiões da capital mineira. Com a entrega das primeiras estações da linha 2 do metrô, a tendência é de que o mercado comece a precificar o Barreiro de forma diferente”, acrescenta o executivo.

Feriados

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Com os feriados desta segunda-feira e da Consciência Negra, no próximo dia 20, o Aeroporto Internacional de Confins deve receber cerca de 1,12 milhão de passageiros e registrar mais de 9,5 mil movimentações de aeronaves, entre pousos e decolagens, ao longo de todo o mês de novembro. Embora o volume projetado represente o aumento de 0,6% em relação a novembro de 2025, o movimento estimado supera em 26,5% o resultado do mesmo período de 2023, quando 887.552 passageiros circularam pelo aeroporto. Os dois feriados impulsionam o crescimento dos números. No recorte para o Dia de Finados, são esperados 180.970 passageiros, desde sexta-feira até terça-feira, quando o fluxo será maior e deverá alcançar 43.373 viajantes. Para o feriado do dia 20, a expectativa é de que 181.795 pessoas embarquem ou desembarquem no BH Airport, considerando o período de 19 a 23 de novembro.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.