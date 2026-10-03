Um pulo na Europa

Dando continuidade às programações de setembro, quando o mundo fashion fica mais quente que nunca, Londres e Milão receberam suas respectivas semanas de moda. Na Inglaterra a fashion week foi realizada entre os dias 17 e 21 de setembro; enquanto isso, na Itália, o evento se deu entre 22 e 28 do mês. Ambos os eventos reuniram marcas de peso do mundo da moda e ditaram algumas tendências que você confere a seguir:

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Alexander McQueen

Desfile ousado com tons metálicos e muitos modelos usando espécies de chifres, marcou o retorno de Alexander McQueen às passarelas londrinas. A marca, que já desfilava há 25 anos em Paris, usa transparência, bordados e volume para reafirmar a essência disruptiva. O uso de tule, de tecido estampado e acetinado e de babados estruturados são prova cabal do sucesso de Seán McGirr, diretor-criativo da marca, com seu objetivo. Ele lembrou o público da essência da grife.

Dolce e Gabbana, Simone Rocha e Gucci Stefano Rellandini/AFP e fasnionetwork



Burberry

O trench coat emblemático da inglesa Burberry foi tela em branco para o designer Daniel Lee, na coleção de verão da marca. Diferentes cores, texturas e materiais simbolizaram bem a versatilidade da peça. A estratégia de usar o item clássico em novos formatos também pode ter a ver com uma proposta de Lee de levar a grife para outros lugares. Paetês e bordados ainda colocam o sobretudo em um lugar fashionista, além do seu objetivo primário de proteção de quem o veste.



Simone Rocha

O drama encontrou o volume na coleção de verão de Simone Rocha, desfilada em Londres. Tecidos pretos com rosas vermelhas estampadas, veludo azul, couro e pontos de transparência traduziram, em roupas, um quadro de Caravaggio que inspirou a linha. As estruturas usadas pela grife são diversas, mas chama a atenção o apreço pelo balonê, que aparece em saias, vestidos, tops e até mesmo em peças que cobriam as cabeças das modelos.



Giorgio Armani

A cintilância foi palavra-chave da mais nova coleção da Giorgio Armani, desfilada na Semana de Moda de Milão. O preto por exemplo, que reinou em boa parte das peças, ganhou toque de brilho com diversos acabamentos, a exemplo do paetê. Desenhada por Silvana Armani, a linha focou também na clássica alfaiataria nesse momento de transição que a marca atravessa após a morte do fundador, Giorgio Armani, no último ano. Nos blazers da grife, a silhueta tem ombro marcado e imponente.



Fendi

Com pegada pop e sexy, a coleção de verão da Fendi, assinada por Maria Grazia Chiuri (esta é a segunda semana de moda com ela na grife), usou e abusou de tops vintage e vestidos em tecidos leves e esvoaçantes, como a seda. A marca exalou também um ar despretensioso por meio de composições com jeans e camisas de botão. Bandanas nas cabeças das modelos e algumas bolsas com franjas reforçam o mergulho da grife italiana na década de 1970.



Prada

A Prada abriu muito bem a Semana de Moda de Milão, com desfile assinado por Miuccia Prada e Raf Simons. O grande destaque da coleção, certamente, foi a enorme diversidade de estilos de saias – midi, curta, plissada, colorida, bordada, godê, assimétrica, etc. Os variados materiais também chamaram a atenção, e foram do naylon ao algodão. Coletes, jaquetas, blazers e tricôs foram combinados com a peça, mas a composição mais enfatizada foi de saias com tops. Aqui, mais uma vez, estilos de sutiã retrôs brilharam nas passarelas italianas.



Gucci

A Gucci, sob o olhar do estilista Demna, apresentou um desfile inspirado no varejo. A coleção evoca uma excentricidade sofisticada, um luxo não tão discreto. Grandes e volumosos sobretudos de pele e animal print revelam isso bem. Dentre os modelos masculinos, se destaca a alfaiataria com modelagem amplas, o toque punk, que é evidenciado por acessórios como cintos de couro robustos, e o uso sutil do icônico monograma da grife.



Dolce e Gabbana

Sem perder a personalidade – na verdade, mantendo ela em foco –, a Dolce & Gabbana apresentou uma coleção de verão divertida, com muita mistura de cores, tecidos e estampas. O maximalismo que é tão clássico da marca foi fio condutor na passarela, e resultou em combinações incrivelmente diferentes entre si mas que, de alguma forma, deixaram claro que faziam parte da mesma coleção. O tradicional animal print estampou grandes sobretudos, ora peludo e ora em couro; casaquetos; jaqueta metálica; saia esvoaçante; vestido curto com transparência; vestido longo e justo; com renda; e, até mesmo em conjunto de tricô.

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Roberto Cavalli

O maximalismo, sobretudo em relação à mistura de estampas, também foi destaque no desfile de Roberto Cavalli. A passarela foi marcada por peças muito coloridas e esvoaçantes, que exalaram uma energia feminina, moderna e sensual na medida. n