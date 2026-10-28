Santuário São Judas Tadeu tem esquema especial de trânsito nesta quarta
Confira todas as ruas interditadas, mudanças de sentido e novos pontos de ônibus no dia em que o santo é comemorado
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O entorno do Santuário São Judas Tadeu, no bairro da Graça, na Região Nordeste de Belo Horizonte, conta com operação especial de trânsito e transporte nesta quarta-feira (28), dia de celebração do santo.
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Motoristas devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização e as instruções de agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal), responsáveis pelo monitoramento local.
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Ruas interditadas
O tráfego de veículos fica impedido nos seguintes trechos:
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Rua Geraldo Faria de Souza, entre a Avenida Cristiano Machado e a Rua Jussara;
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Rua Jurema, entre as ruas São Roque e São Bento;
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Rua Macaé, entre as ruas São Roque e São Bento;
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Rua Restinga, entre as ruas Macaé e Jussara.
Proibições de estacionamento
Estacionar fica proibido nos seguintes pontos:
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Rua Geraldo Faria de Souza com Rua Juruá;
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Rua São Roque, esquina de Rua Macaé, em ambos os lados;
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Rua Jussara, atrás da igreja;
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Rua Jussara, 225;
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Rua Macaé com Rua Geraldo Faria de Souza;
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Rua Juacema, 552, entre as ruas São Bento e Geraldo Faria de Souza;
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Rua Juacema, 380, entre as ruas Coromandel e Itaquera;
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Rua São Roque, 95, entre as ruas Jurema e Macaé;
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Rua Juruá, entre as ruas Itaquera e São Bento;
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Rua Macaé, esquina com a Rua São Roque;
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Rua Silveira, entre a Rua São Bento e a Avenida Cristiano Machado.
Sentido de circulação
Devido ao aumento de pessoas e veículos, seis vias operam em sentido único:
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Rua Juruá, entre as ruas São Roque e São Bento, opera em mão única neste sentido;
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Rua Juacema, entre as ruas São Bento e São Roque, opera em mão única neste sentido;
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Rua São Roque, entre Juacema e Jussara, opera em mão única neste sentido;
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Rua Macaé, entre as ruas São Roque e Jataí, opera em mão única neste sentido;
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Rua Jussara, entre as ruas São Roque e Itaquera, opera em mão única neste sentido;
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Rua São Bento, entre as ruas Jussara e Silveira, opera em mão única neste sentido.
O apoio ao embarque e desembarque de pessoas com deficiência e idosos em situação de emergência médica ocorre até 23h59 na Rua Jussara, entre as ruas Restinga e Geraldo Faria de Souza.
Transporte coletivo e táxis
A linha 8103 (Nova Floresta/Santa Lúcia) recebe reforço no quadro de horários de dias úteis e tem desvios de rota.
No sentido Nova Floresta/Santa Lúcia, o ônibus segue o trajeto habitual até a Rua Ildefonso Alvim, vira à direita na Rua Jussara, à esquerda na Rua Itaquera, à direita na rua Juacema, à direita na rua Itapagipe e à esquerda na Rua Jacuí, retornando ao caminho normal. Os pontos desativados ficam na Rua São Roque (oposto ao 95) e na Rua Juacema (oposto ao 576 e no número 347). Paradas provisórias foram instaladas na Rua Jussara, números 225 e 425.
No sentido Santa Lúcia/Nova Floresta, o coletivo segue até a Rua Jacuí, entra à direita na Rua Juacema, à esquerda na Rua São Roque, à direita na Rua Macaé e acessa a Rua Vicente Paulo Almeida. Ficam desativados os pontos da Rua Macaé (número 50, oposto ao 324 e oposto ao 681). Os novos pontos atendem na Rua Juacema, números 380 e 552, e na Rua São Roque, 95.
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Passageiros encontram dois pontos de táxi na região: na Rua Jussara, entre a São Roque e a Restinga, e na Avenida Cristiano Machado, entre as ruas São Roque e Geraldo Faria de Souza.