Santuário São Judas Tadeu tem esquema especial de trânsito nesta quarta

O entorno do Santuário São Judas Tadeu, no bairro da Graça, na Região Nordeste de Belo Horizonte, conta com operação especial de trânsito e transporte nesta quarta-feira (28), dia de celebração do santo.

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Motoristas devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização e as instruções de agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal), responsáveis pelo monitoramento local.

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Ruas interditadas

O tráfego de veículos fica impedido nos seguintes trechos:

Rua Geraldo Faria de Souza, entre a Avenida Cristiano Machado e a Rua Jussara;

Rua Jurema, entre as ruas São Roque e São Bento;

Rua Macaé, entre as ruas São Roque e São Bento;

Rua Restinga, entre as ruas Macaé e Jussara.

Proibições de estacionamento

Estacionar fica proibido nos seguintes pontos:

Rua Geraldo Faria de Souza com Rua Juruá;

Rua São Roque, esquina de Rua Macaé, em ambos os lados;

Rua Jussara, atrás da igreja;

Rua Jussara, 225;

Rua Macaé com Rua Geraldo Faria de Souza;

Rua Juacema, 552, entre as ruas São Bento e Geraldo Faria de Souza;

Rua Juacema, 380, entre as ruas Coromandel e Itaquera;

Rua São Roque, 95, entre as ruas Jurema e Macaé;

Rua Juruá, entre as ruas Itaquera e São Bento;

Rua Macaé, esquina com a Rua São Roque;

Rua Silveira, entre a Rua São Bento e a Avenida Cristiano Machado.

Sentido de circulação

Devido ao aumento de pessoas e veículos, seis vias operam em sentido único:

Rua Juruá, entre as ruas São Roque e São Bento, opera em mão única neste sentido;

Rua Juacema, entre as ruas São Bento e São Roque, opera em mão única neste sentido;

Rua São Roque, entre Juacema e Jussara, opera em mão única neste sentido;

Rua Macaé, entre as ruas São Roque e Jataí, opera em mão única neste sentido;

Rua Jussara, entre as ruas São Roque e Itaquera, opera em mão única neste sentido;

Rua São Bento, entre as ruas Jussara e Silveira, opera em mão única neste sentido.

O apoio ao embarque e desembarque de pessoas com deficiência e idosos em situação de emergência médica ocorre até 23h59 na Rua Jussara, entre as ruas Restinga e Geraldo Faria de Souza.

Transporte coletivo e táxis

A linha 8103 (Nova Floresta/Santa Lúcia) recebe reforço no quadro de horários de dias úteis e tem desvios de rota.

No sentido Nova Floresta/Santa Lúcia, o ônibus segue o trajeto habitual até a Rua Ildefonso Alvim, vira à direita na Rua Jussara, à esquerda na Rua Itaquera, à direita na rua Juacema, à direita na rua Itapagipe e à esquerda na Rua Jacuí, retornando ao caminho normal. Os pontos desativados ficam na Rua São Roque (oposto ao 95) e na Rua Juacema (oposto ao 576 e no número 347). Paradas provisórias foram instaladas na Rua Jussara, números 225 e 425.

No sentido Santa Lúcia/Nova Floresta, o coletivo segue até a Rua Jacuí, entra à direita na Rua Juacema, à esquerda na Rua São Roque, à direita na Rua Macaé e acessa a Rua Vicente Paulo Almeida. Ficam desativados os pontos da Rua Macaé (número 50, oposto ao 324 e oposto ao 681). Os novos pontos atendem na Rua Juacema, números 380 e 552, e na Rua São Roque, 95.

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Passageiros encontram dois pontos de táxi na região: na Rua Jussara, entre a São Roque e a Restinga, e na Avenida Cristiano Machado, entre as ruas São Roque e Geraldo Faria de Souza.