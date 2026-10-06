Rochester Electronics lança experiências de e-commerce nos principais mercados globais
Europa e Américas se juntam à crescente rede global de e-commerce da Rochester
compartilhe
A Rochester Electronics anunciou hoje o lançamento de recursos de e-commerce totalmente habilitados em seus sites regionais, permitindo que clientes dos principais mercados globais pesquisem, encontrem e comprem semicondutores autorizados em seu idioma local. Embora os sites regionais da Rochester já oferecessem conteúdo localizado e informações sobre produtos, eles agora contam com uma experiência de compra completa, de ponta a ponta.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261006860887/pt/
Rochester Electronics lança experiências de e-commerce nos principais mercados globais
As plataformas recém-atualizadas já estão no ar em português (Brasil), espanhol (México), francês, alemão, italiano, e polonês, complementando as plataformas de e-commerce completas já existentes da Rochester em inglês, chinês, japonês e coreano (Coreia do Sul).
Agora, os clientes podem concluir transações diretamente em seus sites locais, simplificando o abastecimento, aumentando a eficiência e reduzindo o tempo de processamento.
Cada site oferece uma experiência global consistente, adaptada às exigências regionais, incluindo suporte em idioma local, conteúdo localizado e visibilidade de preços.
Os sites regionais da Rochester Electronics incluem:
- Alemanha – www.rocelec.de
- Itália – www.rocelec.it
- França – www.rocelec.fr
- Polônia – www.rocelec.pl
- México – www.rocelec.mx
- Brasil – www.rocelec.com.br
Principais recursos de e-commerce incluem:
Abastecimento e Descoberta
- Busca avançada de produtos, filtragem e recomendações de peças alternativas
- Ferramentas de gerenciamento de listas, incluindo suporte à Lista de Materiais (BOM), para abastecimento eficiente e fluxos de compra simplificados
Estoque e Aquisição
- Visibilidade de estoque disponível e futuro
- Disponibilidade de produtos e gerenciamento do ciclo de vida TLS360™
Gerenciamento de Pedidos e Conta
- Status do pedido e rastreamento de envio
- Faturas e documentação para download
- Gerenciamento personalizado de conta (cobrança, envio, condições de pagamento)
- Funcionalidade de recompra com um clique
- Checkout seguro com os principais cartões de crédito
Os clientes também têm acesso a uma biblioteca ampliada de catálogos, white papers e conteúdo de webinars.
Essa expansão reflete o investimento contínuo da Rochester Electronics em comércio digital, combinando sua expertise em estoque de semicondutores e ciclo de vida com uma experiência de compra global consistente, adaptada aos mercados regionais.
Desde sua fundação em 1981, a Rochester mantém o foco em oferecer aos clientes acesso confiável a soluções de semicondutores e suporte em todo o mundo.
Sobre a Rochester Electronics
A Rochester Electronics é a maior fonte contínua de semicondutores do mundo–100% autorizada por mais de 70 dos principais fabricantes de semicondutores.
Como distribuidora autorizada com estoque do fabricante original, a Rochester tem mais de 15 bilhões de dispositivos em estoque, abrangendo mais de 200.000 part numbers, oferecendo a mais extensa linha de semicondutores em fim de vida (EOL) do mundo e a mais ampla variedade de semicondutores ativos.
Como fabricante licenciada de semicondutores, a Rochester já fabricou mais de 20.000 tipos de dispositivo. Com mais de 12 bilhões de die em estoque, a Rochester tem a capacidade de fabricar mais de 70.000 tipos de dispositivo.
A Rochester oferece uma linha completa de serviços de fabricação, incluindo Design, Armazenamento e Processamento de Wafer, Montagem, Teste e Confiabilidade, fornecendo desde soluções pontuais até a fabricação turnkey completa.
A Rochester é a Semiconductor Lifecycle Solution®. Nenhuma outra empresa se compara à amplitude do portfólio de produtos, aos serviços de valor agregado e às soluções de fabricação da Rochester.
Com equipes diretas de vendas e suporte em todos os principais mercados, complementadas por uma rede de parceiros de canal autorizados regionais e globais, buscamos atender às suas necessidades por telefone ou por meio de nossas plataformas de e-commerce, a qualquer hora e em qualquer lugar.
Para mais informações, acesse: www.rocelec.com.br
Caso deseje mais informações sobre este assunto, envie um e-mail para Tracey Corbitt, Diretora de Marketing Global da Rochester Electronics, tcorbitt@rocelec.com
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261006860887/pt/
Contato:
Tracey Corbitt
Diretora de Marketing Global
Rochester Electronics
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Fonte: BUSINESS WIRE