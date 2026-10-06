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Rochester Electronics lança experiências de e-commerce nos principais mercados globais

Europa e Américas se juntam à crescente rede global de e-commerce da Rochester

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Repórter
06/10/2026 10:32

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A Rochester Electronics anunciou hoje o lançamento de recursos de e-commerce totalmente habilitados em seus sites regionais, permitindo que clientes dos principais mercados globais pesquisem, encontrem e comprem semicondutores autorizados em seu idioma local. Embora os sites regionais da Rochester já oferecessem conteúdo localizado e informações sobre produtos, eles agora contam com uma experiência de compra completa, de ponta a ponta.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261006860887/pt/

Rochester Electronics lança experiências de e-commerce nos principais mercados globais

Rochester Electronics lança experiências de e-commerce nos principais mercados globais

As plataformas recém-atualizadas já estão no ar em português (Brasil), espanhol (México), francês, alemão, italiano, e polonês, complementando as plataformas de e-commerce completas já existentes da Rochester em inglês, chinês, japonês e coreano (Coreia do Sul).

Agora, os clientes podem concluir transações diretamente em seus sites locais, simplificando o abastecimento, aumentando a eficiência e reduzindo o tempo de processamento.

Cada site oferece uma experiência global consistente, adaptada às exigências regionais, incluindo suporte em idioma local, conteúdo localizado e visibilidade de preços.

Os sites regionais da Rochester Electronics incluem:

Principais recursos de e-commerce incluem:

Abastecimento e Descoberta

  • Busca avançada de produtos, filtragem e recomendações de peças alternativas
  • Ferramentas de gerenciamento de listas, incluindo suporte à Lista de Materiais (BOM), para abastecimento eficiente e fluxos de compra simplificados

Estoque e Aquisição

  • Visibilidade de estoque disponível e futuro
  • Disponibilidade de produtos e gerenciamento do ciclo de vida TLS360™

Gerenciamento de Pedidos e Conta

  • Status do pedido e rastreamento de envio
  • Faturas e documentação para download
  • Gerenciamento personalizado de conta (cobrança, envio, condições de pagamento)
  • Funcionalidade de recompra com um clique
  • Checkout seguro com os principais cartões de crédito

Os clientes também têm acesso a uma biblioteca ampliada de catálogos, white papers e conteúdo de webinars.

Essa expansão reflete o investimento contínuo da Rochester Electronics em comércio digital, combinando sua expertise em estoque de semicondutores e ciclo de vida com uma experiência de compra global consistente, adaptada aos mercados regionais.

Desde sua fundação em 1981, a Rochester mantém o foco em oferecer aos clientes acesso confiável a soluções de semicondutores e suporte em todo o mundo.

Sobre a Rochester Electronics

A Rochester Electronics é a maior fonte contínua de semicondutores do mundo–100% autorizada por mais de 70 dos principais fabricantes de semicondutores.

Como distribuidora autorizada com estoque do fabricante original, a Rochester tem mais de 15 bilhões de dispositivos em estoque, abrangendo mais de 200.000 part numbers, oferecendo a mais extensa linha de semicondutores em fim de vida (EOL) do mundo e a mais ampla variedade de semicondutores ativos.

Como fabricante licenciada de semicondutores, a Rochester já fabricou mais de 20.000 tipos de dispositivo. Com mais de 12 bilhões de die em estoque, a Rochester tem a capacidade de fabricar mais de 70.000 tipos de dispositivo.

A Rochester oferece uma linha completa de serviços de fabricação, incluindo Design, Armazenamento e Processamento de Wafer, Montagem, Teste e Confiabilidade, fornecendo desde soluções pontuais até a fabricação turnkey completa.

A Rochester é a Semiconductor Lifecycle Solution®. Nenhuma outra empresa se compara à amplitude do portfólio de produtos, aos serviços de valor agregado e às soluções de fabricação da Rochester.

Com equipes diretas de vendas e suporte em todos os principais mercados, complementadas por uma rede de parceiros de canal autorizados regionais e globais, buscamos atender às suas necessidades por telefone ou por meio de nossas plataformas de e-commerce, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Para mais informações, acesse: www.rocelec.com.br

Caso deseje mais informações sobre este assunto, envie um e-mail para Tracey Corbitt, Diretora de Marketing Global da Rochester Electronics, tcorbitt@rocelec.com


Contato:

Tracey Corbitt

Diretora de Marketing Global

Rochester Electronics

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tcorbitt@rocelec.com


Fonte: BUSINESS WIRE

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