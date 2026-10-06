A Rochester Electronics anunciou hoje o lançamento de recursos de e-commerce totalmente habilitados em seus sites regionais, permitindo que clientes dos principais mercados globais pesquisem, encontrem e comprem semicondutores autorizados em seu idioma local. Embora os sites regionais da Rochester já oferecessem conteúdo localizado e informações sobre produtos, eles agora contam com uma experiência de compra completa, de ponta a ponta.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261006860887/pt/

Rochester Electronics lança experiências de e-commerce nos principais mercados globais

As plataformas recém-atualizadas já estão no ar em português (Brasil), espanhol (México), francês, alemão, italiano, e polonês, complementando as plataformas de e-commerce completas já existentes da Rochester em inglês, chinês, japonês e coreano (Coreia do Sul).

Agora, os clientes podem concluir transações diretamente em seus sites locais, simplificando o abastecimento, aumentando a eficiência e reduzindo o tempo de processamento.

Cada site oferece uma experiência global consistente, adaptada às exigências regionais, incluindo suporte em idioma local, conteúdo localizado e visibilidade de preços.

Os sites regionais da Rochester Electronics incluem:

Principais recursos de e-commerce incluem:

Abastecimento e Descoberta

Busca avançada de produtos, filtragem e recomendações de peças alternativas

Ferramentas de gerenciamento de listas, incluindo suporte à Lista de Materiais (BOM), para abastecimento eficiente e fluxos de compra simplificados

Estoque e Aquisição

Visibilidade de estoque disponível e futuro

Disponibilidade de produtos e gerenciamento do ciclo de vida TLS360™

Gerenciamento de Pedidos e Conta

Status do pedido e rastreamento de envio

Faturas e documentação para download

Gerenciamento personalizado de conta (cobrança, envio, condições de pagamento)

Funcionalidade de recompra com um clique

Checkout seguro com os principais cartões de crédito

Os clientes também têm acesso a uma biblioteca ampliada de catálogos, white papers e conteúdo de webinars.

Essa expansão reflete o investimento contínuo da Rochester Electronics em comércio digital, combinando sua expertise em estoque de semicondutores e ciclo de vida com uma experiência de compra global consistente, adaptada aos mercados regionais.

Desde sua fundação em 1981, a Rochester mantém o foco em oferecer aos clientes acesso confiável a soluções de semicondutores e suporte em todo o mundo.

Sobre a Rochester Electronics

A Rochester Electronics é a maior fonte contínua de semicondutores do mundo–100% autorizada por mais de 70 dos principais fabricantes de semicondutores.

Como distribuidora autorizada com estoque do fabricante original, a Rochester tem mais de 15 bilhões de dispositivos em estoque, abrangendo mais de 200.000 part numbers, oferecendo a mais extensa linha de semicondutores em fim de vida (EOL) do mundo e a mais ampla variedade de semicondutores ativos.

Como fabricante licenciada de semicondutores, a Rochester já fabricou mais de 20.000 tipos de dispositivo. Com mais de 12 bilhões de die em estoque, a Rochester tem a capacidade de fabricar mais de 70.000 tipos de dispositivo.

A Rochester oferece uma linha completa de serviços de fabricação, incluindo Design, Armazenamento e Processamento de Wafer, Montagem, Teste e Confiabilidade, fornecendo desde soluções pontuais até a fabricação turnkey completa.

A Rochester é a Semiconductor Lifecycle Solution®. Nenhuma outra empresa se compara à amplitude do portfólio de produtos, aos serviços de valor agregado e às soluções de fabricação da Rochester.

Com equipes diretas de vendas e suporte em todos os principais mercados, complementadas por uma rede de parceiros de canal autorizados regionais e globais, buscamos atender às suas necessidades por telefone ou por meio de nossas plataformas de e-commerce, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Para mais informações, acesse: www.rocelec.com.br

Caso deseje mais informações sobre este assunto, envie um e-mail para Tracey Corbitt, Diretora de Marketing Global da Rochester Electronics, tcorbitt@rocelec.com

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261006860887/pt/

Tracey Corbitt

Diretora de Marketing Global

Rochester Electronics

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tcorbitt@rocelec.com