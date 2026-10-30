LeBron James aprofunda compromisso com a WHOOP, expandindo uma parceria de 11 anos

A WHOOP, marca voltada ao desempenho humano, anunciou hoje que a lenda do basquete LeBron James se tornou embaixador global da empresa, formalizando uma relação que teve início há mais de uma década. Sendo um dos primeiros membros da companhia e, agora, também investidor, James trabalhará em conjunto com a WHOOP para promover a importância da excelência atlética sustentada e da vitalidade no dia a dia.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261029482685/pt/

LeBron James Deepens Commitment to WHOOP, Expanding 11-Year Relationship

James começou a utilizar o dispositivo WHOOP em 2015, muito antes de o monitoramento contínuo da saúde se tornar algo comum. Hoje, no 23º aniversário de sua estreia na NBA, o atleta de 41 anos continua competindo no mais alto nível do basquete profissional. Sua decisão de formalizar a parceria reflete uma trajetória de 11 anos, fundamentada em um compromisso compartilhado com o desempenho, a recuperação e a longevidade.

Essa parceria ampliada une um dos atletas mais bem-sucedidos do mundo a uma empresa que ajuda as pessoas a terem maior controle sobre como se sentem, como desempenham suas atividades e como envelhecem. Juntos, James e WHOOP lançarão iniciativas globais e campanhas multimídia, concebidas para inspirar atletas amadores e consumidores a investirem no futuro de seus próprios corpos.

“LeBron James representa o auge do desempenho e da longevidade”, afirmou Will Ahmed, fundador e CEO da WHOOP. “Ele foi um dos 100 primeiros membros da WHOOP, muito antes de alguém ouvir falar em métricas como ‘Strain’ (esforço) ou nosso ‘Recovery Score’ (pontuação de recuperação). Agora, 11 anos depois, estamos muito orgulhosos de tê-lo como embaixador global.”

O compromisso de James ocorre em um momento em que a WHOOP continua a expandir sua atuação — indo além de suas raízes no esporte de elite para alcançar o campo da saúde pessoal. Atualmente, a WHOOP atende a mais de 3 milhões de membros ao redor do mundo, por meio de um serviço de assinatura contínuo que auxilia as pessoas a compreenderem melhor seus corpos, tomarem decisões mais acertadas e investirem em sua saúde a longo prazo. Com monitoramento fisiológico contínuo, insights personalizados e inovações como o WHOOP Age, a empresa avança em sua missão de desbloquear e inspirar o desempenho para a vida toda.

Para LeBron James, a parceria reflete uma filosofia que definiu sua carreira: o desempenho extraordinário é construído por meio de decisões tomadas todos os dias, ao longo de anos e décadas. Seu compromisso com o treinamento, o sono, a recuperação e a compreensão do próprio corpo ajudou a moldar sua abordagem para competir no mais alto nível, mesmo ao chegar aos 40 anos.

“Passei minha carreira fazendo tudo o que era possível para manter meu corpo em seu nível máximo de desempenho. Nos últimos 11 anos, o WHOOP tem feito parte disso”, disse LeBron James. “Hoje, conheço meu corpo melhor do que quando tinha 25 anos. Não estou tentando ser excelente para a minha idade; estou tentando ser excelente, ponto final. É por isso que oficializar esta parceria parece um próximo passo natural.”

Esse compromisso reflete-se na abordagem de LeBron em relação ao sono e à recuperação. Insights recém-divulgados pelo WHOOP oferecem um vislumbre dos hábitos diários por trás de sua longevidade extraordinária:

Entre os 10% que dormem melhor: LeBron está no grupo dos 10% com maior eficiência de sono em toda a base de usuários do WHOOP, demonstrando seu compromisso excepcional com o descanso e a recuperação. Taxa de uso de 100%: LeBron não deixou de registrar dados no WHOOP por um único dia sequer, mantendo uma taxa de uso perfeita de 100% ao longo do ano. O sono faz parte do plano de jogo: Conhecido, acima de tudo, pela consistência em seu sono e cochilos, a chegada aos 40 anos não foi diferente: em seu aniversário de 40 anos, LeBron registrou mais de 9 horas de sono, alcançando uma pontuação de recuperação acima de 80% (na faixa verde).

A parceria ganhará vida por meio de campanhas globais de marketing, produção de conteúdo e ativações nos canais do WHOOP.

Sobre a WHOOP

A WHOOP oferece uma assinatura de dispositivo vestível para ajudar as pessoas a viverem vidas mais saudáveis ??e longas, ao liberar seu extraordinário potencial. Mediante um dispositivo vestível potente, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com bateria de 14 dias de duração, a WHOOP proporciona orientações inteligentes de saúde referentes ao sono, recuperação, esforço, condicionamento físico e longevidade. A plataforma de saúde inclui um ECG aprovado pelo FDA, um recurso de longevidade Healthspan, informações sobre pressão arterial e análise de biomarcadores sanguíneos da Advanced Labs. Pesquisas mostram que pessoas que usam a WHOOP diariamente registram mais de 90 minutos adicionais de exercícios por semana, dormem em torno de duas horas a mais e têm uma variabilidade da frequência cardíaca 10% maior.

Com a confiança de milhões de usuários ao redor do mundo — incluindo atletas, líderes globais, operadores militares, executivos e artistas —, o WHOOP tornou-se um símbolo moderno de um estilo de vida disciplinado e intencional. Fundada em 2012, a empresa tem sede em Boston. A empresa já captou mais de US$ 950 milhões em capital de risco, realiza entregas em 56 países e opera em seis idiomas. Para saber mais ou iniciar um teste gratuito de um mês, visite whoop.com e conecte-se com a WHOOP no Instagram, X, Facebook, LinkedIn e YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261029482685/pt/

Assessoria de Imprensa

Jack Taylor Worldwide

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