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Celebridades e TV

Paulinho Vilhena relembra primeiro teste para a TV e volta às novelas após oito anos

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Redação Flipar
  • Aos 17 anos, Paulinho foi até uma produtora para participar do teste do piloto de
    Aos 17 anos, Paulinho foi até uma produtora para participar do teste do piloto de "Sandy e Junior", sem saber exatamente do que se tratava o projeto. O local recebeu cerca de 300 candidatos, e um produtor que já o conhecia de trabalhos anteriores pediu que ele aguardasse até conversar com o diretor Paulo Trevisan, idealizador do programa. Foto: Divulgação Globo
  • O personagem do teste era Gustavo, um estudante que trabalhava como locutor de rádio. Para construir a cena, Paulinho recorreu à lembrança de
    O personagem do teste era Gustavo, um estudante que trabalhava como locutor de rádio. Para construir a cena, Paulinho recorreu à lembrança de "Bom Dia, Vietnã", filme em que Robin Williams interpreta um locutor, e decidiu improvisar a atuação. Ele subiu em uma cadeira e leu o texto aos gritos. No dia seguinte, enquanto participava de um desfile do Morumbi Fashion, recebeu a notícia de que havia sido aprovado para o piloto. Foto: Divulgação Globo
  • As gravações do piloto duraram poucos dias e, depois disso, cada ator seguiu seu caminho, sem qualquer garantia de que a produção seria comprada por uma emissora. A confirmação da compra pela TV Globo chegou nove meses mais tarde, acompanhada da exigência de novos testes. Segundo o ator, cerca de 85% dos atores que participaram do piloto foram mantidos, e a série estreou em um programa especial de fim de ano em 1998.
    As gravações do piloto duraram poucos dias e, depois disso, cada ator seguiu seu caminho, sem qualquer garantia de que a produção seria comprada por uma emissora. A confirmação da compra pela TV Globo chegou nove meses mais tarde, acompanhada da exigência de novos testes. Segundo o ator, cerca de 85% dos atores que participaram do piloto foram mantidos, e a série estreou em um programa especial de fim de ano em 1998. Foto: Divulgação
  • Depois de
    Depois de "Sandy e Junior", Paulinho passou a interpretar personagens com características semelhantes, muitos deles como par romântico. Com o tempo, porém, buscou papéis diferentes para ampliar seu repertório e mostrar outras possibilidades como ator. Um deles foi o gago Cristiano, de "Morde e Assopra", personagem frágil e cômico que considera um momento importante na mudança de rumo de sua carreira Foto: Reprodução / Instagram
  • Nascido em 3 de janeiro de 1979, em Santos, no litoral de São Paulo, Paulinho se mudou ainda jovem para a capital paulista. Lá, trabalhou como modelo durante três anos e, em 1997, começou a fazer campanhas publicitárias para grandes marcas, experiência que o aproximou do audiovisual e o levou a frequentar a oficina de atores da Globo.
    Nascido em 3 de janeiro de 1979, em Santos, no litoral de São Paulo, Paulinho se mudou ainda jovem para a capital paulista. Lá, trabalhou como modelo durante três anos e, em 1997, começou a fazer campanhas publicitárias para grandes marcas, experiência que o aproximou do audiovisual e o levou a frequentar a oficina de atores da Globo. Foto: Divulgação TV Globo
  • Na televisão, atuou em novelas como
    Na televisão, atuou em novelas como "Agora É Que São Elas", seu primeiro trabalho como protagonista, "Celebridade", "Três Irmãs", "A Lua Me Disse", "Paraíso Tropical", "Pega Pega", "O Sétimo Guardião" e "Império". O ator também trabalhou como repórter do "Vídeo Show" durante dois anos. Foto: Divulgação TV Globo
  • No cinema, Paulinho participou de produções como
    No cinema, Paulinho participou de produções como "Carga Máxima", "Talvez uma História de Amor" e "Chega de Saudade", filme que recebeu três troféus Candango no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro de 2007. O ator também foi premiado com o Kikito de Melhor Ator no Festival de Gramado por sua atuação em "Como Nossos Pais". Foto: Reprodução / Instagram
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