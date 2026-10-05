Paulinho Vilhena relembra primeiro teste para a TV e volta às novelas após oito anos

As gravações do piloto duraram poucos dias e, depois disso, cada ator seguiu seu caminho, sem qualquer garantia de que a produção seria comprada por uma emissora. A confirmação da compra pela TV Globo chegou nove meses mais tarde, acompanhada da exigência de novos testes. Segundo o ator, cerca de 85% dos atores que participaram do piloto foram mantidos, e a série estreou em um programa especial de fim de ano em 1998. Foto: Divulgação