Celebridades e TV
Paulinho Vilhena relembra primeiro teste para a TV e volta às novelas após oito anos
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Aos 17 anos, Paulinho foi até uma produtora para participar do teste do piloto de "Sandy e Junior", sem saber exatamente do que se tratava o projeto. O local recebeu cerca de 300 candidatos, e um produtor que já o conhecia de trabalhos anteriores pediu que ele aguardasse até conversar com o diretor Paulo Trevisan, idealizador do programa. Foto: Divulgação Globo
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O personagem do teste era Gustavo, um estudante que trabalhava como locutor de rádio. Para construir a cena, Paulinho recorreu à lembrança de "Bom Dia, Vietnã", filme em que Robin Williams interpreta um locutor, e decidiu improvisar a atuação. Ele subiu em uma cadeira e leu o texto aos gritos. No dia seguinte, enquanto participava de um desfile do Morumbi Fashion, recebeu a notícia de que havia sido aprovado para o piloto. Foto: Divulgação Globo
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As gravações do piloto duraram poucos dias e, depois disso, cada ator seguiu seu caminho, sem qualquer garantia de que a produção seria comprada por uma emissora. A confirmação da compra pela TV Globo chegou nove meses mais tarde, acompanhada da exigência de novos testes. Segundo o ator, cerca de 85% dos atores que participaram do piloto foram mantidos, e a série estreou em um programa especial de fim de ano em 1998. Foto: Divulgação
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Depois de "Sandy e Junior", Paulinho passou a interpretar personagens com características semelhantes, muitos deles como par romântico. Com o tempo, porém, buscou papéis diferentes para ampliar seu repertório e mostrar outras possibilidades como ator. Um deles foi o gago Cristiano, de "Morde e Assopra", personagem frágil e cômico que considera um momento importante na mudança de rumo de sua carreira Foto: Reprodução / Instagram
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Nascido em 3 de janeiro de 1979, em Santos, no litoral de São Paulo, Paulinho se mudou ainda jovem para a capital paulista. Lá, trabalhou como modelo durante três anos e, em 1997, começou a fazer campanhas publicitárias para grandes marcas, experiência que o aproximou do audiovisual e o levou a frequentar a oficina de atores da Globo. Foto: Divulgação TV Globo
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Na televisão, atuou em novelas como "Agora É Que São Elas", seu primeiro trabalho como protagonista, "Celebridade", "Três Irmãs", "A Lua Me Disse", "Paraíso Tropical", "Pega Pega", "O Sétimo Guardião" e "Império". O ator também trabalhou como repórter do "Vídeo Show" durante dois anos. Foto: Divulgação TV Globo
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No cinema, Paulinho participou de produções como "Carga Máxima", "Talvez uma História de Amor" e "Chega de Saudade", filme que recebeu três troféus Candango no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro de 2007. O ator também foi premiado com o Kikito de Melhor Ator no Festival de Gramado por sua atuação em "Como Nossos Pais". Foto: Reprodução / Instagram
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