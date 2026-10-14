Moonflag faz 6 anos e já gerou R$ 3 milhões para contadores

A Moonflag, agência especializada em marketing digital e vendas para escritórios contábeis, completa seis anos de operação com mais de 1.500 escritórios atendidos e R$ 3 milhões em vendas geradas para contadores. A empresa atua em três frentes, de acordo com o estágio de cada escritório: ambientes digitais, geração de demanda e estruturação comercial.

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Por que o contador

Desde que começou a operar, em 2020, a Moonflag atua exclusivamente no mercado contábil. A origem está no primeiro cliente, um escritório contábil. A experiência mostrou que o problema daquele empresário ia além de gerar demanda: faltavam processos comerciais, metodologia e conhecimento para transformar oportunidades em novos contratos.

O problema era familiar aos fundadores. Antes da Moonflag, Mateus Santos trabalhou por mais de quatro anos dentro de um escritório contábil. Fernando Moreira, também sócio-fundador, é contador e já havia empreendido no setor. Essa percepção definiu o foco da empresa desde o início.

Um mercado em transformação

O marketing digital avançou rápido, mas chegou de forma desigual aos escritórios contábeis. Alguns ainda estavam praticamente fora da internet. Outros tinham site, redes sociais ou anúncios sem gerar negócios. Havia ainda quem gerava demanda, mas travava na etapa comercial. Cada um desses estágios passou a orientar uma das soluções da empresa.

Três frentes, um mesmo objetivo

Para escritórios que ainda precisam estruturar sua presença online, a Moonflag oferece Ambientes Digitais: criação de redes sociais, site e configuração de toda a “vitrine” online da contabilidade.

Para os que já têm essa base, entram as soluções de Geração de Demanda. A Moonflag gerencia a compra de mídia e anuncia para o perfil de cliente ideal que a contabilidade busca, gerando oportunidades comerciais qualificadas.

Quando o desafio está em transformar oportunidades em contratos, a atuação avança para Estruturação Comercial. A equipe da Moonflag pré-qualifica os leads e agenda a reunião de fechamento em nome da contabilidade contratante, que entra apenas na etapa de negociação e fechamento do contrato.

Inteligência construída com escala

Depois de atender mais de 1.500 escritórios contábeis, a empresa passou a transformar esse histórico em inteligência para as campanhas. Um dos resultados é o Growth Map, tecnologia que conecta dados de anúncios e CRMs para analisar, de forma anonimizada, padrões de performance no mercado contábil.

Com ele, a Moonflag identifica quais ofertas performam melhor, as diferenças entre regiões e os indicadores saudáveis para uma campanha. A partir disso, desenvolveu parâmetros próprios de qualidade para acelerar a evolução das campanhas até a geração de oportunidades comerciais.

Sucesso medido pelo resultado do cliente

Desde os primeiros anos, a Moonflag acompanha o marketing para além de alcance, seguidores ou volume de leads. O que importa é o crescimento do escritório, que aparece em reuniões realizadas, propostas, negociações e contratos fechados.

Não é incomum que a equipe acompanhe reuniões de venda dos próprios contadores, analise a condução da conversa e ajude depois na proposta, na negociação e no follow-up.

“Gerar o lead e simplesmente entregá-lo para o contador nunca resolveu todo o problema. Em muitos casos, precisamos estar próximos da venda, entender por que uma oportunidade avançou ou não e ajudar o empresário a melhorar esse processo”, afirma Mateus Santos, CEO da Moonflag.

Educação do mercado

A educação do mercado contábil é uma das frentes da Moonflag. Por meio do MoonCast, podcast sobre marketing, vendas, gestão, tecnologia e estratégia para empresários contábeis, a empresa já recebeu algumas das principais lideranças do setor e compartilha conhecimento com empresários que não têm qualquer relação comercial com a Moonflag.

Os conteúdos do projeto geram cerca de 100 mil impressões orgânicas por mês e aproximadamente 15 mil visualizações mensais.

Seis anos depois

Seis anos após o início da operação, a Moonflag tem mais de 50 profissionais e uma estrutura de mais de 400 metros quadrados na região da Avenida Paulista, em São Paulo. Desde o início da operação, em 2020, o menor crescimento registrado de um ano para o outro foi de 45%, segundo dados da própria empresa.

“Continuamos olhando para o mesmo problema que enxergamos no nosso primeiro cliente, só que hoje temos milhares de experiências, dados e tecnologia para tomar decisões melhores. Nosso objetivo continua sendo ajudar o contador a transformar a internet em um canal previsível de aquisição e, principalmente, transformar marketing em receita”, afirma Mateus Santos, CEO da Moonflag.

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Escritórios que querem transformar a contabilidade em um canal previsível de aquisição podem conhecer a Moonflag em www.agmoonflag.com.br e acompanhar os conteúdos no Instagram: instagram.com/agmoonflag.