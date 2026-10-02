Cacau Haxkar lança "Beijo no Coração", seu 1º single da carreira

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Cacau Haxkar, uma das criadoras de conteúdo de maior alcance entre o público infantil e teen, estreia oficialmente na música com o lançamento de “Beijo no Coração”, seu primeiro single. A faixa chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (2), incluindo Spotify, Apple Music e os principais serviços de streaming.

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Com mais de 44 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 12 bilhões de visualizações, Cacau construiu uma trajetória marcada pela forte conexão com crianças, adolescentes e famílias. Agora, leva para a música uma das expressões mais conhecidas de sua comunicação com o público.

“Beijo no Coração” é inspirado no bordão que se tornou uma das marcas registradas de Cacau ao longo de sua carreira. A expressão, tradicionalmente utilizada pela criadora como uma forma carinhosa de se despedir dos seguidores, ganha agora melodia e ritmo e passa a representar também o início de sua trajetória musical.

Do digital para a música

A estreia musical acontece depois de uma trajetória construída principalmente no entretenimento digital. Ao longo dos anos, Cacau ampliou sua atuação para diferentes áreas e desenvolveu um universo de produtos licenciados associado à sua imagem, com itens como boneca, materiais escolares, cadernos, cosméticos e outros produtos voltados ao seu público.

A música passa agora a integrar esse ecossistema. O lançamento também amplia a atuação de Cacau no entretenimento, conectando música, dança, audiovisual, moda e produção de conteúdo digital.

Um bordão que ganhou melodia

A escolha de “Beijo no Coração” para marcar a estreia musical tem relação direta com a história da artista e com a identidade construída junto aos fãs. A expressão acompanha Cacau desde sua trajetória nas redes sociais e se tornou uma forma de estabelecer proximidade e carinho com seu público.

Transformá-la em música representa uma maneira de levar para essa nova etapa um elemento reconhecido por milhões de pessoas que acompanham seu trabalho.

A estreia acontece ainda em um momento especial da vida da artista. Às vésperas de completar 15 anos, Cacau vive uma fase marcada por novos projetos e descobertas, e a música passa a ocupar um espaço importante nessa transformação.

Uma nova fase artística

O lançamento de “Beijo no Coração” marca oficialmente o início da carreira musical de Cacau Haxkar e abre espaço para uma nova frente de atuação da artista. A proposta reúne elementos que já fazem parte de seu universo, como conteúdo digital, dança, moda e audiovisual, agora incorporados à música.

Para Cacau, o single representa a realização de um sonho e o primeiro passo de uma trajetória que passa a incluir também a carreira musical.

Durante anos, Cacau mandou um “beijo no coração” para milhões de pessoas do outro lado da tela. Agora, esse beijo ganha voz, melodia e música.

Sobre Cacau Haxkar

Cacau Haxkar é criadora de conteúdo e artista, com mais de 44 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 12 bilhões de visualizações. Com forte conexão com o público infantil e teen, construiu uma trajetória no entretenimento digital e expandiu sua atuação para áreas como lifestyle, moda, beleza e produtos licenciados.

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