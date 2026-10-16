O que dá cor aos alimentos? Conheça os pigmentos naturais que transformam o nosso prato

Além do licopeno e do betacaroteno, existem outros carotenoides que contribuem para a coloração dos alimentos. A beta-criptoxantina, por exemplo, está presente em frutas como mamão e tangerina. Já a violaxantina participa da composição dos pigmentos de diversos vegetais. A combinação dessas substâncias ajuda a explicar a variedade de tonalidades encontrada na natureza. Foto: Pixabay