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SAÚDE CARDIOVASCULAR

Hipertensão atinge 28% de crianças e adolescentes, mostra estudo

Condição é mais frequente em meninos de 15 a 18 anos e com menos de 7 anos; pesquisa também indica que uma a cada três menores de idade tem excesso de peso

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Ana Cristina Campos Repórter da Agência Brasil
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Ana Cristina Campos Repórter da Agência Brasil
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20/10/2026 15:00 - atualizado em 20/10/2026 15:21

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Dos 6.092 participantes do estudo, 59% ficam mais de três horas por dia em frente de telas
Dos 6.092 participantes do estudo, 59% ficam mais de três horas por dia em frente de telas crédito: magnific

A hipertensão arterial atinge 28,3% de crianças e adolescentes até 18 anos no Brasil. A pré-hipertensão alcança 11,6% dos indivíduos nessa faixa etária. Os dados são da pesquisa Brasil Coração Saudável da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

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A doença é mais frequente nos meninos de 15 a 18 anos (40,7%) e nos de menos de 7 anos (39,1%).

Entre 3 de junho e 7 de outubro de 2026, foram pesquisadas 6.092 crianças e adolescentes de 38 escolas dos seguintes estados:

  • Minas Gerais (2.973)
  • Rio Grande do Sul (3.059)
  • São Paulo (60)

O cardiologista Álvaro Avezum, membro da SBC e coordenador do projeto Coração Saudável, acredita que a redução da prática de atividade física, associada a uma alimentação inadequada e a hábitos de vida que favorecem o aumento do estresse, contribua diretamente para a elevação do risco cardiovascular, incluindo o desenvolvimento de obesidade e hipertensão arterial sistêmica.

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"Esses fatores, quando combinados, podem comprometer a saúde cardiovascular e aumentar a incidência de doenças cardiovasculares", alerta Álvaro.

Segundo a pesquisa, uma em cada três crianças e adolescentes analisados tem excesso de peso: 19,5% sobrepeso e 13,6%, obesidade. O sobrepeso é maior nas meninas de 11 a 14 anos (24,0%), e a obesidade, nos meninos de 7 a 10 anos (17,1%).

Com obesidade, quase metade tem hipertensão (48,4%). Quanto maior o peso, maior a proporção de hipertensão, chegando a 60,5% nos obesos de 15 a 18 anos.

Telas

Outro dado da pesquisa mostra que 59% ficam mais de três horas por dia em frente de telas e 66% fazem apenas de uma a duas horas de atividade física por semana, sendo que 93% praticam exercício na escola. Celular (86%) e TV (80%) são as telas mais usadas.

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