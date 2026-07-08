Detox digital: como a superexposição às telas afeta a mente dos jovens

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O uso excessivo de celulares e redes sociais tornou-se um dos principais gatilhos para o aumento de casos de ansiedade e depressão entre jovens. Estudos publicados entre 2024 e 2026 sobre saúde mental mostram uma ligação direta entre o tempo de tela e o agravamento de transtornos psicológicos, levantando um alerta sobre o que muitos consideram um fenômeno crescente.

A constante exposição a vidas editadas e a busca incessante por validação online criam um ambiente de comparação e pressão. Esse cenário afeta diretamente a autoestima e a percepção da realidade, principalmente em um público com a identidade ainda em formação.

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Qual a relação entre redes sociais e ansiedade?

A exposição contínua a conteúdos selecionados nas redes sociais pode gerar sentimentos de inadequação e baixa autoestima. O cérebro, em constante estado de alerta por notificações e atualizações, também sofre com a sobrecarga de estímulos, o que contribui para desencadear crises de ansiedade.

O mecanismo de recompensa rápida das plataformas, baseado em curtidas e comentários, pode levar a um ciclo vicioso. O jovem passa a depender dessa validação externa para sentir-se bem, o que torna qualquer interação negativa ou a falta dela uma fonte de frustração e tristeza profunda.

Quais são os principais sinais de alerta?

Identificar os sinais de que a tecnologia está impactando negativamente a saúde mental é o primeiro passo para buscar ajuda. A mudança de comportamento costuma ser um indicativo importante. Fique atento aos seguintes pontos:

Irritabilidade ou angústia quando longe do celular;

Dificuldade de concentração em tarefas cotidianas;

Alterações significativas nos padrões de sono, como insônia;

Isolamento social e preferência por interações virtuais em vez de presenciais;

Queda no rendimento escolar ou desinteresse por atividades que antes eram prazerosas.

Como fazer um detox digital eficaz?

Adotar práticas para um uso mais consciente da tecnologia é fundamental para proteger o bem-estar mental. O chamado "detox digital" não significa abandonar a internet, mas sim criar uma relação mais saudável com ela. Veja algumas dicas práticas:

Estabeleça horários para o uso: defina períodos específicos do dia para checar redes sociais e e-mails, evitando o acesso constante.

Desative notificações desnecessárias: mantenha apenas os alertas de aplicativos essenciais para reduzir as interrupções e a ansiedade.

Crie "zonas livres de celular": determine locais da casa, como o quarto ou a mesa de jantar, onde o uso de aparelhos eletrônicos não é permitido.

Substitua o tempo de tela: incentive a prática de hobbies offline, como esportes, leitura, artes ou encontros com amigos e familiares.

Monitore o tempo de uso: utilize as ferramentas do próprio smartphone para ter consciência de quantas horas são gastas em cada aplicativo e estabeleça metas de redução. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.