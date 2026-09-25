Filhos adolescentes: cinco dicas para fortalecer a conexão

A adolescência é marcada por transformações que podem alterar profundamente a dinâmica familiar. Mudanças de humor, questionamentos e o desejo de independência fazem parte do processo de construção da identidade, mas podem gerar conflitos quando os responsáveis não sabem como equilibrar proteção, liberdade e autoridade.

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Um alerta sobre a importância desse acompanhamento aparece nos dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), divulgada pelo IBGE em 2026. Segundo o levantamento, 28,9% dos estudantes de 13 a 17 anos afirmaram ter se sentido tristes sempre ou na maioria das vezes.

Para a psicopedagoga e educadora parental Claudia Alaminos, autora do livro Manual de sobrevivência para pais de adolescentes, da Edipro, esse período não precisa ser encarado como uma fase de enfrentamento entre pais e filhos. Com informação e estratégias adequadas, situações que costumam gerar atrito podem se transformar em momentos de aprendizado e amadurecimento para toda a família.

A seguir, confira cinco orientações da especialista para lidar com os desafios dessa convivência e refletir sobre o bem-estar dos jovens:

Não trate toda mudança de humor como “coisa de adolescente”

Irritabilidade, isolamento e alterações de humor podem fazer parte dessa fase, mas mudanças persistentes ou muito intensas não devem ser automaticamente normalizadas. Os pais precisam observar o comportamento do filho como um todo e perceber quando há uma mudança significativa em relação ao que era habitual.

Aprenda a reconhecer quando o silêncio pode ser um pedido de ajuda

Nem todo adolescente vai conseguir dizer diretamente que está triste ou enfrentando dificuldades. Por isso, atenção às mudanças na rotina, afastamento das pessoas próximas e perda de interesse por atividades pode ajudar os responsáveis a perceberem quando é necessário se aproximar e abrir espaço para uma conversa.

Em vez de minimizar a tristeza, ajude o filho jovem a nomear o que sente

Frases como “isso vai passar” ou “você não tem motivo para estar assim” podem fazer com que se fechem ainda mais. Validar o sentimento não significa concordar com tudo, mas mostrar que ele pode falar sobre suas emoções sem ser julgado ou se sentir ridicularizado.

Dê autonomia sem deixá-lo sozinho para lidar com tudo

Conquistar independência é importante, mas autonomia não significa ausência de direção. O jovem precisa de espaço para tomar decisões e desenvolver responsabilidades, mas também de adultos disponíveis para orientar, estabelecer limites e oferecer suporte diante das dificuldades. É preciso interromper comportamentos que ponham em risco saúde, segurança ou o futuro dele.

Saiba quando o diálogo precisa vir acompanhado de ajuda

Os pais não precisam ter todas as respostas. Quando mudanças emocionais ou comportamentais persistem, se intensificam ou começam a prejudicar a rotina do adolescente, procurar um profissional pode ser uma forma de cuidado, e não de fracasso dos responsáveis.

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