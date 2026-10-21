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Formada em 1937: mulher mais longeva de León recebe diploma aos 110 anos

Impedida pela Guerra Civil espanhola, Isaura Martín Granizo finalmente obtém o título de Maestra de Primera Enseñanza nesta terça-feira

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Larissa Brandes Viçoso
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Larissa Brandes Viçoso
Repórter
21/10/2026 11:40

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Formada em 1937: mulher mais longeva de León recebe diploma aos 110 anos
Isaura Martín Granizo (esq.) celebra o recebimento de seu diploma de Maestra de Primera Enseñanza, 89 anos após concluir o curso. crédito: Reprodução/ Instagram

Aos 110 anos, Isaura Martín Granizo recebeu, nesta terça-feira, o título de professora do Ensino Primário. Moradora de León, na Espanha, ela é apontada como a mulher mais longeva da capital da província e finalmente recebeu o certificado acadêmico oficial, após uma espera de 89 anos.

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O atraso no acesso ao diploma ocorreu em decorrência das circunstâncias políticas da Espanha no século passado. A estudante concluiu os estudos formais no ano de 1937, período em que o país enfrentava a Guerra Civil espanhola. O cenário daquela época impediu a retirada do comprovante de graduação.

A entrega promovida pela universidade

A Faculdade de Educação da Universidade de León organizou a entrega para oficializar o encerramento do processo pendente desde 1937. Representantes da instituição acadêmica entregaram o documento diretamente à mulher centenária quase nove décadas após o término do curso.

Mesmo sem o certificado físico em mãos durante esse intervalo de tempo, Isaura Martín Granizo desenvolveu carreira docente. A profissional atuou como professora de música em duas instituições de ensino: o IES Juan del Enzina e o Conservatório.


Reconhecimento institucional

A Universidade de León definiu a entrega do certificado como um encontro especialmente emocionante. Quase nove décadas depois de concluir a formação, a docente finalmente segurou a titulação que comprova os estudos finalizados durante a década de 1930.

A instituição divulgou o acontecimento por meio de publicações em suas redes sociais. Em mensagem compartilhada na internet, a Faculdade de Educação da ULE manifestou: "hoje vivemos um momento muito especial".

Integrantes da comunidade universitária destacaram o valor humano proporcionado pelo contato direto com Isaura Martín Granizo durante a entrega solene.

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A equipe da instituição registrou a importância do momento ao declarar: "falar com Isaura foi um autêntico presente e uma experiência que nos lembra o valor da educação e a importância de fechar histórias que esperavam há tempo demais pelo seu momento".

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