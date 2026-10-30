Sharjah apresenta Uruk: uma nova geração de cidades sustentáveis construídas para a era pós-IA

Na presença da Sua Alteza o Xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, e Sua Alteza a xeica Bodour bint Sultan Al Qasimi, presidente da Universidade Americana de Sharjah e presidente do conselho do Parque de Pesquisa, Tecnologia e Inovação de Sharjah, modelo pioneiro de uma nova geração de cidades concebido para a era pós-IA, chamado "Uruk".

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H.H. Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Ruler of Sharjah, during the inauguration of “Uruk” (Photo: AETOSWire)

O projeto foi divulgado na abertura da segunda edição do Sharjah Next, através de uma parceria estratégica entre o Parque de Pesquisa, Tecnologia e Inovação de Sharjah (SPARK, Sharjah Research, Technology and Innovation Park), a Universidade Americana de Sharjah (AUS, American University of Sharjah) e a SEE Holding, reunindo seus recursos em inovação, pesquisa científica e desenvolvimento urbano sustentável.

Uruk apresenta uma nova visão para a vida urbana, aproveitando a inteligência artificial e a independência de recursos para criar abundância de recursos e tempo, aprimorando a qualidade de vida e o bem-estar.

Concebida para alcançar autossuficiência e produzir toda a sua energia a partir de fontes solar, eólica e de biogás, a cidade também integrará dessalinização de águas subterrâneas, reutilização de água tratada e gestão circular de resíduos. Cultivos agrícolas em ambientes internos e externos, produção de peixes, ovos e mel, e lotes agrícolas particulares para os residentes apoiarão a produção local de alimentos, complementados por fornecedores de Sharjah.

Hussain Al Mahmoudi, CEO do SPARK, afirmou: "Nossa ambição é criar uma cidade de inovação alimentada por IA, onde a tecnologia está integrada nas suas bases desde o início. Uma cidade onde os pesquisadores trabalham junto com os empreendedores, onde empresas globais colaboram com universidades, onde ideias são testadas em cenários do mundo real, e onde as inovações vão mais rápido do laboratório à sociedade".

Faris Saeed, fundador e presidente do conselho da SEE Holding, afirmou: "A verdadeira medição do progresso não é o que a tecnologia consegue atingir, mas o que ela torna possível para as pessoas. Quando uma cidade produz seus recursos essenciais, os gerencia de forma inteligente e facilita as demandas cotidianas, ela dá aos residentes algo valioso: mais tempo com a família, criatividade, saúde e vida em comunidade".

Uruk empregará robótica e sistemas inteligentes para apoiar os serviços cotidianos, incluindo entregas, faxina e segurança, reduzindo as demandas do dia a dia dos residentes. Seu design urbano priorizará deslocamentos a pé e em bicicleta, junto com soluções de mobilidade elétrica e compartilhada.

A cidade também funcionará como um laboratório vivo para pesquisas e inovação, permitindo que pesquisadores, estudantes e empreendedores desenvolvam e testem tecnologias emergentes em condições do mundo real, tendo a participação ativa dos residentes na elaboração de soluções que lidem com as necessidades da comunidade e acelerem a sua implementação.

Fonte:AETOSWire

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Joyce Mourad

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