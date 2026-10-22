Celebridades e TV
Primeira peça de Quentin Tarantino terá Sacha Baron Cohen, de ‘Borat’, como protagonista
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Segundo o The New York Times, a obra se passa na Europa da década de 1830 e presta homenagem a produções clássicas de aventura, como “Zorro” e “O Conde de Monte Cristo”. O espetáculo também contará com esgrimistas, acrobatas e músicos em cena. Foto: Pexels/Valentina Rodriguez
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A produção lhe rendeu um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar de Melhor Roteiro. Em 2012, Cohen estrelou "O Ditador", no papel do general Aladeen, líder autoritário de um país fictício. Fora de suas criações humorísticas, participou de produções como "Sweeney Todd", em 2007, "A Invenção de Hugo Cabret", de 2011, e "Os Miseráveis", de 2012. Foto: Divulgação/Paramount Pictures
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O ator também dublou o rei Julien na franquia de animação "Madagascar". No drama "Os 7 de Chicago", lançado em 2020, interpretou o ativista Abbie Hoffman e recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Em 2026, voltou a um de seus personagens mais conhecidos com o filme "Ali G: Who Iz I?", que marcou sua estreia na direção de longas-metragens. Foto: Reprodução