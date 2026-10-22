Primeira peça de Quentin Tarantino terá Sacha Baron Cohen, de ‘Borat’, como protagonista

O ator também dublou o rei Julien na franquia de animação "Madagascar". No drama "Os 7 de Chicago", lançado em 2020, interpretou o ativista Abbie Hoffman e recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Em 2026, voltou a um de seus personagens mais conhecidos com o filme "Ali G: Who Iz I?", que marcou sua estreia na direção de longas-metragens. Foto: Reprodução