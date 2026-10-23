FMI projeta Brasil como 8ª maior economia do mundo em 2027

Além do tamanho das economias, o FMI acompanha questões que podem influenciar a estabilidade e o desempenho dos países. Entre os pontos de atenção está a situação fiscal, que envolve as contas públicas, a arrecadação e as despesas dos governos. A instituição tem alertado para a importância de medidas que contribuam para a sustentabilidade das finanças públicas antes que pressões dos mercados financeiros exijam ajustes. Esse cenário faz parte da análise mais ampla dos desafios enfrentados pelas p Foto: Freepik/pressfoto