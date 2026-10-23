Economia
FMI projeta Brasil como 8ª maior economia do mundo em 2027
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Apesar da perspectiva de avanço, o Brasil deverá encerrar 2026 na décima colocação, com um PIB estimado em US$ 2,65 trilhões. A posição reflete as projeções econômicas reunidas pelo FMI em seu relatório Perspectivas da Economia Mundial. A passagem para o oitavo lugar dependerá da evolução das economias nacionais e dos valores calculados para cada país. Como se trata de estimativas, mudanças no cenário econômico e nas taxas de câmbio podem alterar a classificação. Foto: Imagem gerada por i.a
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No topo da lista projetada para 2027, os Estados Unidos devem permanecer na liderança, com um PIB de aproximadamente US$ 34,44 trilhões. A China aparece na segunda posição, com uma produção econômica estimada em US$ 22,94 trilhões. A Alemanha deverá ocupar o terceiro lugar, seguida pela Índia, que tem previsão de alcançar US$ 4,52 trilhões. O Reino Unido completa as cinco primeiras posições, com um PIB projetado em cerca de US$ 4,49 trilhões. Foto: Valery Anatolievich no Pexels
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A mudança de posição do Brasil está relacionada à comparação entre os valores nominais das economias, expressos em dólares. Para 2027, o FMI estima um PIB de aproximadamente US$ 2,77 trilhões para a Itália e US$ 2,68 trilhões para a Rússia. O valor projetado para o Brasil, portanto, supera o dos dois países, garantindo a oitava colocação na classificação prevista. A diferença relativamente pequena entre algumas economias, porém, reforça que o resultado ainda poderá sofrer alterações. Foto: Fernando Dantas/Unsplash
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O histórico brasileiro no ranking mostra que o país já alcançou posições superiores à prevista para 2027. Em 1995, a economia nacional chegou ao sétimo lugar, marca que voltou a atingir entre 2010 e 2014. A classificação internacional varia ao longo do tempo, conforme o desempenho econômico dos países e a conversão de seus produtos internos para uma moeda comum. Por isso, a posição ocupada em determinado ano não representa, isoladamente, uma avaliação completa das condições econômicas ou sociais Foto: Freepik
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As perspectivas do FMI também apontam para a continuidade do Brasil na oitava posição até 2031, último ano que as projeções mencionadas abrangem. Nesse intervalo, a economia brasileira deverá ampliar seu PIB nominal e, em 2029, superar a marca de US$ 3 trilhões. A evolução dependerá de fatores como o ritmo de crescimento da atividade econômica, as condições financeiras e o comportamento do câmbio. As estimativas de longo prazo, contudo, estão sujeitas a revisões conforme novas informações se tor Foto: AuraFinance/Pixabay
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Além do tamanho das economias, o FMI acompanha questões que podem influenciar a estabilidade e o desempenho dos países. Entre os pontos de atenção está a situação fiscal, que envolve as contas públicas, a arrecadação e as despesas dos governos. A instituição tem alertado para a importância de medidas que contribuam para a sustentabilidade das finanças públicas antes que pressões dos mercados financeiros exijam ajustes. Esse cenário faz parte da análise mais ampla dos desafios enfrentados pelas p Foto: Freepik/pressfoto
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O ranking projetado para os próximos anos também prevê mudanças entre outros países. A Rússia deverá perder posições, enquanto Canadá, Coreia do Sul e México aparecem entre as economias que podem ultrapassá-la até 2031. Ao mesmo tempo, a Índia tende a ganhar espaço na classificação, ampliando sua participação entre os maiores PIBs do planeta. As projeções mostram, assim, que a composição das principais economias mundiais pode mudar ao longo da próxima década, acompanhando diferentes trajetórias Foto: Yann Forget/Wikimedia Commons
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