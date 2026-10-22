MPD Engenharia entrega Florà, em Alphaville

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A MPD Engenharia entregou em setembro as chaves do Florà, empreendimento de altíssimo padrão em parceria com a Gregory que a companhia considera um dos projetos mais emblemáticos de seus mais de 40 anos de trajetória. Com VGV (Valor Geral de Vendas) estimado em R$ 429 milhões, a torre única de 31 pavimentos, erguida no último terreno da Alameda Walker, reúne apenas 45 unidades, de 420m² a 835m², entre elas um dos maiores apartamentos de Alphaville: uma cobertura triplex de 835m².



A história do Florà começou antes do projeto, com a escolha de uma localização verdadeiramente exclusiva. O ponto de partida foi um terreno privilegiado de 4.700m², com acesso privativo e a exclusividade de estar em contato direto com uma área de preservação permanente. A partir desse cenário único, a MPD conduziu pesquisas sobre a região, o mercado, a concorrência e os hábitos de um público de alta renda que vive a transição da casa para o apartamento, sem abrir mão de espaço, privacidade e liberdade para receber. Essa leitura orientou a definição do produto, das metragens e do perfil das unidades, da concepção à estreia de vendas. Com as obras iniciadas em 2023, a recepção do público se traduziu em um sucesso de vendas, com 95% das unidades vendidas.



“Participo de perto da concepção dos nossos empreendimentos. Toda a equipe busca, na execução dos projetos, obter referências, observar mudanças de comportamento e imaginar como as pessoas vão querer viver daqui a três, quatro ou até cinco anos, afinal as necessidades e desejos mudam. Um dos aspectos mais fascinantes do nosso trabalho é o de tomar decisões hoje para criar algo que só ganhará vida anos depois. O Florà nasceu desse olhar. Desde o início, enxergamos a oportunidade de criar um empreendimento que permanecesse atual ao longo do tempo, conectado às necessidades e aos anseios de quem viveria aqui”, afirma Débora Bertini, CEO da Incorporadora MPD Engenharia.



Um projeto pensado para uma vida que mudou



O Florà tem arquitetura do escritório Le Arquitetos, paisagismo de Beth Miyazaki e interiores do apartamento decorado e das áreas comuns assinados por Quitete & Faria. As tipologias dos apartamentos são divididas entre opções padrão (simplex) — com metragens de 420m² e de 565m² —, além de duas coberturas exclusivas: um duplex de 815m² e um triplex de 835m². Para garantir a máxima comodidade, as unidades contam com 5 a 7 vagas de garagem, incluindo vaga box e vaga para moto. São espaços pensados para receber, conviver e preservar a privacidade.



As áreas comuns incluem espaço gourmet, salão de festas, sports court, sala vip e wine bar, com estrutura de conservação para vinhos. O lazer conta com piscina adulto coberta com raia de 25 metros, sauna seca e spa, espaço beauty com massagem. O complexo de bem-estar e esportes também dispõe de fitness coberto, descoberto e cardio, piscinas adulto e infantil descobertas, quadra recreativa, arena beach e quadra de squash. Para as crianças, há piscina infantil coberta, brinquedoteca e playground. Entre os serviços estão espaço delivery, sala de motoristas, pet care, car wash, bicicletário e espaço previsto para minimercado.



Tecnologia com propósito



A MPD incorporou ao projeto um robô autônomo desenvolvido pela SkyFood para entregas internas — solução ainda pouco explorada no mercado imobiliário — e surpreendeu seus clientes na entrega do empreendimento. O equipamento, integrado ao sistema de elevadores, irá desempenhar funções complementares ao condomínio, percorrendo o empreendimento para levar entregas diretamente à porta dos moradores.



Quando um pedido de comida, farmácia ou e-commerce chega à portaria, o destino é indicado em um totem e o morador autoriza a subida por aplicativo. O robô recebe a encomenda, entra no elevador e segue sozinho até o apartamento, sem que o morador precise descer.



Para Débora, trata-se de uma inovação aplicada à hospitalidade. A proposta é que o condomínio mantenha o atendimento de concierge e o cuidado com os residentes no centro da operação. “A inovação, para nós, precisa ter propósito. O robô não está ali apenas para surpreender. Ele resolve uma situação real, preserva a privacidade do morador e traz uma nova camada de conveniência para dentro do empreendimento”, diz Débora.



Evento de entrega



Para entrega de chaves e com o objetivo de traduzir a essência do Florà para convidados e moradores, a MPD realizou um evento com uma verdadeira imersão sensorial. A ambientação, inspirada no início da primavera, combinou arranjos de flores e velas com a trilha sonora ao vivo executada por um quarteto musical. Para reforçar ainda mais a atuação e olhar da MPD para a comunidade e moradores, a ação também reuniu influenciadores e jornalistas, que receberam press-kits exclusivos.



Um dos destaques da noite foi o Jardim das Delícias, uma instalação central inspirada na chegada da primavera, onde flores, gastronomia e decoração se integravam em uma grande composição cenográfica. O buffet, também decorado com flores, serviu um jantar com entradas finas e sobremesas.



Ainda durante o encontro, a programação ofereceu um espaço de spa voltado ao bem-estar, com serviços de cuidados e esmaltação para unhas. Próximo ao Sport Bar do empreendimento, um lounge com drinks serviu como palco para a ativação de marcas parceiras e apresentação de produtos.



A programação incluiu spa de mãos com esmaltação da Mavala e, próximo ao sports bar, um lounge de drinks com ativações de marcas parceiras, como a Acca Kappa. A celebração também reservou outros momentos especiais aos convidados. Durante o evento, uma família foi presenteada pela Casa Trivva com uma diária de locação do espaço Piazza, benefício avaliado em R$ 32 mil. Mais do que marcar a conclusão do empreendimento, a noite simbolizou o início de uma nova fase. Ainda como parte da experiência, os clientes encontraram no encerramento do evento buquês de flores em seus carros com tags personalizadas.



Sobre o Florà



Localizado em Alphaville, o Florà ocupa um terreno de 4.700m² na Alameda Walker, com acesso privativo e próximo a uma área de preservação ambiental permanente. São 45 unidades privativas, incluindo opções de 420m² e 565m², e duas coberturas: um duplex de 815m² e um triplex de 835m². O VGV estimado é de R$ 429 milhões.