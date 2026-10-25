Até que horas dá para votar hoje e o que levar para a seção no 2º turno

O segundo turno das eleições de 2026 ocorre neste domingo (25/10). Em âmbito nacional, a votação segue o horário oficial de Brasília, abrindo os locais de votação a partir das 8h e realizando o encerramento às 17h.

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Eleitores presentes na fila até às 17h têm a participação resguardada: recebem senha dos mesários e podem votar mesmo após o encerramento do horário oficial estipulado.

Cargos em disputa

A votação define a presidência da República, além do comando de 5 estados e do Distrito Federal. Nessas unidades federativas, a escolha foi para o segundo turno porque nenhum candidato obteve maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno.

Regras para fusos horários locais

O horário de referência adotado para a eleição é sempre o de Brasília. Essa dinâmica faz com que o relógio local de cada região marque horas diferentes tanto no começo quanto no fim da votação.

A abertura e o encerramento das seções eleitorais operam de acordo com as seguintes regras regionais:

Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima: as urnas abrem às 7h e fecham às 16h pelo horário local.

Amazonas: a maior parte das cidades amazonenses segue o intervalo das 7h às 16h, enquanto as localidades do estado que adotam o fuso do Acre realizam a votação das 6h às 15h.

Fernando de Noronha (PE): os cidadãos votam das 9h às 18h no horário local. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A padronização orientada pelo horário de Brasília permite que a Justiça Eleitoral inicie a divulgação dos resultados da apuração das urnas a partir das 17h em todo o país.