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OBRIGATORIEDADE

Eleições 2026: votar no segundo turno é obrigatório?

Descubra como regularizar o voto mesmo se você faltou no 1º turno; saiba os prazos para justificar a ausência e evite restrições no seu dia a dia

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Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
22/10/2026 18:31

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Eleições 2026: votar no segundo turno é obrigatório?
Eleitores em seção de votação durante o segundo turno das eleições, onde o voto é obrigatório para escolher presidente crédito: Agência Brasil / Paulo Pinto

O segundo turno das eleições presidenciais de 2026 ocorre neste domingo (25/10), entre 8h e 17h, pelo horário de Brasília. A disputa reúne o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). O voto é obrigatório, e quem não comparecer precisará justificar a ausência ou pagar multa.

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Penalidades para quem não votar

A pessoa que deixar de votar e não apresentar justificativa perante o juiz eleitoral recebe multa no valor de R$ 3,51 por cada turno que tenha deixado de votar. Ao deixar de votar, justificar e pagar as multas devidas, a eleitora ou o eleitor fica impedido de:

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  • receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, de fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição;

  • participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos estados, dos territórios, do Distrito Federal, dos municípios ou das respectivas autarquias.

Falta no primeiro turno não impede o voto

Quem faltou ao primeiro turno, realizado em 4 de outubro, pode votar normalmente no segundo turno. A ausência na primeira etapa e a falta de cadastro biométrico não impedem a participação, desde que a situação eleitoral esteja regular, sem título cancelado ou suspenso. Cada turno funciona como uma eleição independente para efeito de comparecimento às urnas.

Prazos e formas de justificar

Eleitores que não votarem no segundo turno têm até 8 de janeiro de 2027 para apresentar a justificativa. O procedimento pode ser realizado por três canais:

  • aplicativo e-Título;

  • Autoatendimento Eleitoral, disponível nos portais da Justiça Eleitoral;

  • presencialmente, em cartório eleitoral.

Após a eleição, o requerimento de justificativa deve conter documentos que comprovem o motivo da falta, para avaliação da Justiça Eleitoral.

Cargos disputados no segundo turno

A etapa complementar abrange apenas os cargos de presidente e governador. Os postos de senadores, deputados federais e deputados estaduais e distritais tiveram consolidação finalizada no primeiro turno.

Nos estados onde nenhum candidato obteve mais da metade dos votos válidos para o governo estadual, ocorre nova votação para governador. Onde a eleição para o governo já se definiu na fase anterior, a escolha ocorre exclusivamente para o cargo de presidente.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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