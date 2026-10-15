76% das empresas familiares preveem gestão externa

A profissionalização da gestão está mudando a forma como empresas familiares tomam decisões. Segundo o KPMG Global Family Business Report 2026, a parcela de negócios geridos diretamente pela família pode cair de 49% para cerca de 12% até 2035, acompanhada pela expectativa de que 76% das posições de liderança sejam ocupadas total ou parcialmente por executivos externos. Na prática, isso significa a entrada de novas lideranças e estruturas de gestão, enquanto as famílias passam a exercer papéis cada vez mais estratégicos no negócio. A mudança, porém, não acontece apenas com a contratação de novos profissionais. À medida que a empresa cresce, também é preciso definir quem decide, quais responsabilidades permanecem com a família e qual autonomia será dada aos gestores.

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É sobre essa transformação que a FDC Pós Online promove, no dia 15 de outubro, às 19h, o evento gratuito e online “Empresa Familiar em Transformação: quando e como profissionalizar a gestão”. O encontro reunirá especialistas e lideranças empresariais para discutir os desafios de profissionalizar a gestão sem perder os valores e a identidade construídos pela família.

A discussão ganha ainda mais relevância entre as médias empresas. De acordo com levantamento divulgado pela Fundação Dom Cabral, 71% das médias empresas brasileiras são de controle familiar. Entre elas, 46,9% estão na primeira geração, 43% na segunda e 10,1% na terceira. Nesse contexto, o crescimento do negócio e a chegada de novas gerações podem mudar a forma como as responsabilidades são distribuídas entre família, proprietários e gestores.

Divisão de responsabilidades entre família e gestão



A chegada de um profissional que não pertence à família é uma das situações que evidenciam a mudança. A contratação pode acontecer justamente porque a empresa cresceu e passou a precisar de competências que não estavam disponíveis internamente. Mas colocar alguém no cargo não significa, necessariamente, transferir a ele a autonomia para exercer a função: é preciso definir o que é responsabilidade do profissional e quais decisões permanecem com os proprietários.

A divisão do papel de cada um pode gerar conflitos se não estiver clara e dificultar a tomada de decisão, comprometendo a própria profissionalização do negócio. Por isso, estabelecer funções e limites de atuação passa a ser parte importante da gestão. A mesma clareza é necessária quando a liderança começa a ser transferida para a segunda ou terceira geração. Mais do que preparar o sucessor para conhecer o negócio, é preciso definir seu espaço e sua relação com os demais familiares, sócios e profissionais.

Essas são algumas das questões que serão abordadas durante o encontro da FDC Pós Online no dia 15 de outubro. A mediação será de Elton de Mattos Silva, coordenador da nova pós-graduação em Gestão de Médias Empresas Familiares, lançada recentemente pela instituição. Participam do debate Diocélio D. Goulart, professor associado Core Faculty da Fundação Dom Cabral e consultor da BlueStars Consultoria Empresarial, Bruno Constantino, CEO do Grupo Oscar Calçados, e Max Trevisan, CEO e atual conselheiro da LBGS Grupos de Serviços e professor convidado da FDC.

As inscrições para o evento são gratuitas e já estão abertas. Mais informações estão disponíveis em posead.fdc.org.br/evento/cadastro/empresa-familiar-em-transformacao.

Da discussão para a prática



Para além do evento gratuito, a FDC Pós Online conta com uma pós-graduação em Gestão de Médias Empresas Familiares, voltada a profissionais que atuam justamente nesse contexto de transformação. Com 360 horas e duração de 12 meses, o curso combina conteúdos de gestão, estratégia e finanças com temas diretamente relacionados à realidade das empresas familiares, como governança, sucessão, liderança, patrimônio e dinâmica familiar. A proposta inclui disciplinas ao vivo, laboratório assíncrono e bootcamp de Design Thinking e Inovação, além de ferramentas para aplicação prática dos conhecimentos no dia a dia das organizações.

A experiência da FDC com médias empresas também se estende a outras frentes de atuação. Desde 1992, a instituição desenvolve soluções específicas para esse segmento, entre elas o PAEX - Parceiros para a Excelência, voltado à profissionalização da gestão e ao desenvolvimento de empresas de médio porte. A atuação inclui ainda o FDC Family Business, que reúne soluções para famílias empresárias, e o Fórum Anual de Médias Empresas, que chegou à 11ª edição em 2026 com mais de 500 participantes.

Serviço do Evento



Empresa Familiar em Transformação: quando e como profissionalizar a gestão

Data: 15 de outubro

Horário: 19h (horário de Brasília)

Formato: online e gratuito

Duração: 1 hora

Inscrições: posead.fdc.org.br/evento/cadastro/empresa-familiar-em-transformacao

Sobre a Pós-Graduação



Pós-graduação Gestão de Médias Empresas Familiares

Formato: online

Carga horária: 360 horas

Duração: 12 meses

Matrículas: posead.fdc.org.br/cursos/gestao-medias-empresas-familiares

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Sobre a FDC Pós Online: a FDC Pós Online reúne cursos de pós-graduação online da Fundação Dom Cabral, uma das principais escolas de negócios do Brasil. As formações têm 360 horas e duração aproximada de 12 meses, combinando conteúdo de gestão, disciplinas ao vivo, experiências aplicadas, bootcamps e ferramentas voltadas à tomada de decisão. Os programas contam com professores da Fundação Dom Cabral e docentes com experiência acadêmica e executiva no Brasil e no exterior, conectando conhecimento e prática aos desafios enfrentados por profissionais em diferentes contextos de negócios. Os participantes também têm acesso à Rede Alumni FDC.