Metade vai para o imposto: pedreiro que fatura até R$ 22 mil por mês revela a realidade financeira da profissão

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Gonzalo Flores Martín tem 41 anos e reside no município de Velascálvaro, em Valladolid, na Espanha. Ele relata que viveu uma infância típica em sua localidade, brincando nas ruas. Sua trajetória de trabalho começou aos 16 anos, período em que atuava na região em máquinas de batatas durante os meses de verão.

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Posteriormente, o profissional trabalhou em adegas no engarrafamento de vinhos. Entre os 30 e os 38 anos, Gonzalo conciliava as jornadas no setor vinícola com a execução de fachadas e aplicações de gesso em residências, decidindo depois migrar integralmente para a construção civil.

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Rotina como trabalhador autônomo

Para não manter uma rotina de trabalho de segunda a domingo, Gonzalo optou por atuar como autônomo e abriu uma empresa com o nome Gonzalo Flores. O empreendimento conta com a colaboração de outro profissional devidamente registrado, que o ajuda no cumprimento das tarefas diárias.

A atividade da empresa abrange serviços de alvenaria, revestimentos de argamassa monocamada, acabamentos em gesso e reformas residenciais, concentradas especialmente em obras de pequeno porte. O pedreiro detalhou sua realidade financeira:

faturamento mensal situado entre 3.000 euros, aproximadamente R$ 17.000, e 4.000 euros, cerca de R$ 22.650;

Gastos operacionais que variam entre 800 e 1.000 euros por mês, o que equivale a valores entre R$ 4.500 e R$ 5.600;

retenção de metade dos rendimentos recolhida pela Fazenda.

Visão sobre o setor e recado aos jovens

Gonzalo afirma que o ofício proporciona um bom retorno financeiro a quem mantém constância, embora envolva esforço físico severo. O trabalhador adverte que o setor carece de mão de obra e ressalta que a ocupação corre o risco de desaparecer caso as novas gerações não ingressem na área.

O profissional pontua que muitos jovens não têm o hábito de estudar nem de trabalhar e não toleram tarefas pesadas. Gonzalo declara que permanecer ocioso na espera de auxílios leva a uma vida precária, recomendando dedicação aos estudos ou ao emprego para assegurar um futuro positivo.

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O trabalhador se descreve como uma pessoa humilde, dedicada e próxima da família e dos amigos. Em seus momentos de descanso em Velascálvaro, ele pratica rotas de bicicleta e caça com cães galgos.