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7 dicas para contratar um bom pedreiro em 2026 e evitar dor de cabeça

Da busca por referências à elaboração de um contrato simples; veja os cuidados essenciais na hora de escolher o profissional para a sua reforma

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
29/05/2026 15:05

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7 dicas para contratar um bom pedreiro em 2026 e evitar dor de cabeça
A escolha de um pedreiro qualificado é essencial para o sucesso da reforma, garantindo qualidade e evitando gastos extras. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

Com o mercado da construção civil aquecido em 2026 e diárias de pedreiros variando entre R$ 180 e R$ 500, a depender da região e da especialização, encontrar o profissional certo se tornou crucial para o sucesso de uma reforma. A escolha errada pode transformar o sonho da casa nova em um verdadeiro pesadelo financeiro e emocional.

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Com a alta demanda por mão de obra qualificada, saber como selecionar o candidato ideal exige pesquisa e atenção aos detalhes. Pequenos cuidados na hora da contratação garantem a segurança do investimento, a qualidade do serviço e evitam gastos inesperados. Confira as dicas essenciais para acertar na escolha.

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  1. Busque referências sólidas: a melhor propaganda é o trabalho já feito. Peça indicações para amigos, familiares e vizinhos que realizaram reformas recentemente. Procure também por avaliações em grupos locais e plataformas online, mas sempre com um olhar crítico.

  2. Avalie o portfólio: não se contente apenas com fotos. Se possível, visite uma obra anterior finalizada pelo profissional para verificar pessoalmente a qualidade do acabamento, como o alinhamento de pisos e azulejos, e observar se ele utiliza ferramentas modernas, como nível a laser, que indicam um profissional atualizado.

  3. Peça um orçamento detalhado: desconfie de orçamentos genéricos ou verbais. Um bom profissional apresenta um documento que especifica os custos de mão de obra e materiais separadamente, além de uma estimativa de tempo. Use a média de valores de 2026, com diárias entre R$ 180 e R$ 500, como um parâmetro para avaliar as propostas.

  4. Defina um cronograma claro: um dos maiores problemas em obras é o atraso. Antes de fechar negócio, alinhe um cronograma realista com datas de início e término. Estabeleça também metas intermediárias para acompanhar o andamento do serviço e identificar possíveis desvios.

  5. Formalize tudo em contrato: mesmo para pequenas reformas, um contrato simples é fundamental. O documento deve incluir a descrição completa dos serviços, os materiais que serão utilizados, os valores, as formas de pagamento, o cronograma e as responsabilidades de cada parte.

  6. Combine as formas de pagamento: nunca pague o valor total adiantado. O ideal é combinar pagamentos parcelados, atrelados à entrega de etapas concluídas da obra. Uma sugestão comum é um sinal para início dos trabalhos e o restante pago conforme o cronograma avança.

  7. Mantenha uma comunicação aberta: estabeleça desde o início qual será o melhor canal para a comunicação diária, seja por telefone, mensagens ou visitas periódicas à obra. Manter um diálogo claro e frequente ajuda a resolver pequenos imprevistos antes que eles se tornem grandes problemas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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