Como escolher um bom advogado? Veja 5 dicas para não errar na contratação

A necessidade de contratar um advogado geralmente surge em momentos de grande estresse ou complexidade. Seja para um divórcio, uma questão trabalhista ou a defesa em um processo criminal, a escolha do profissional certo pode definir o resultado do seu caso. Tomar uma decisão apressada ou sem a devida pesquisa pode trazer ainda mais problemas.

Encontrar um representante legal competente e confiável exige atenção a detalhes que vão além da primeira indicação. É fundamental avaliar a especialidade, a transparência e a comunicação do profissional antes de assinar qualquer contrato. Para ajudar nessa tarefa, separamos cinco passos essenciais que garantem uma contratação mais segura e eficiente.

Passo a passo para não errar na escolha

Pesquise e peça indicações

O ponto de partida é buscar referências com amigos, familiares ou colegas de trabalho que já passaram por situações semelhantes. Além das indicações, utilize o Cadastro Nacional dos Advogados (CNA), o sistema oficial da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A consulta é pública, gratuita e permite verificar se o profissional está com a inscrição ativa e regular, o que é obrigatório para o exercício da profissão. Verifique a área de especialização

O direito é dividido em diversas áreas, como cível, criminal, tributária e de família. Um advogado que atua com excelência em uma área pode não ter a experiência necessária para outra. Certifique-se de que o profissional escolhido é especialista no tema do seu caso. Isso aumenta significativamente as chances de um desfecho favorável. Agende uma consulta inicial

A maioria dos escritórios oferece uma primeira conversa para entender o caso. Use essa oportunidade como uma entrevista. Observe se o advogado ouve com atenção, se comunica de forma clara e demonstra ter domínio sobre o assunto. Pergunte sobre a estratégia que ele pretende adotar e quais são os possíveis cenários e prazos. Exija transparência nos honorários

Questões financeiras devem ser tratadas com clareza desde o início. Peça ao advogado que explique detalhadamente como seus honorários são calculados, se o valor é fixo, por hora ou um percentual sobre o ganho da causa. Desconfie de promessas de resultados garantidos ou de valores muito abaixo do mercado. Analise o contrato de serviços

Antes de fechar negócio, peça a minuta do contrato de prestação de serviços. O documento deve especificar todos os detalhes do acordo: o escopo do trabalho, os valores dos honorários, as formas de pagamento e as responsabilidades de ambas as partes. Leia tudo com atenção e só assine quando tiver certeza de que compreendeu todas as cláusulas.

